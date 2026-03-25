Vorsicht vor DIESEN Mails – Mieser Betrug mit PayPal

Die Verbraucherzentrale schlägt Alarm wegen neuer Phishing-Versuche bei PayPal. Betrüger versuchen mit einem miesen Trick, an deine privaten Kreditkartendaten zu kommen.

Gerade in Österreich nutzen viele von uns PayPal täglich für Online-Shopping – genau das nutzen Kriminelle jetzt schamlos aus. Die aktuellen Phishing-Mails behaupten dreist, dass eine deiner hinterlegten Karten aus dem Konto entfernt wurde. Das Ziel der Angreifer ist klar: Sie wollen dich verunsichern und dazu bringen, dass du völlig überstürzt handelst.

So erkennst du den Betrug

Laut der Verbraucherzentrale stecken hinter diesen Nachrichten typische Betrugsversuche, um Log-in-Daten oder Infos zu deiner Kreditkarte abzugreifen. Oft erkennst du die Falle schon an einer unpersönlichen Anrede wie „Hallo!“ oder direkt an einer merkwürdigen URL im Link. Die Täter setzen voll auf Zeitdruck und die Angst, dass mit dem eigenen Konto etwas nicht stimmt.

Vorsicht vor fiesen Links

Besonders fies: Die Mail fordert dich auf, die angeblich entfernte Karte sofort wieder zu verknüpfen. Wer hier unüberlegt auf den Link klickt, landet auf einer gefälschten Website. Die Experten raten deshalb dazu, solche Mails gar nicht erst zu öffnen, sondern sofort in den Spam-Ordner zu verschieben oder direkt zu löschen.

Sicher durch den Check

Gib niemals private Daten über einen Link in einer E-Mail weiter. Wenn du unsicher bist, logge dich immer direkt über die offizielle Website oder die App bei PayPal ein, um deinen Kontostatus zu checken. Wer regelmäßig seine Sicherheitseinstellungen prüft, gibt Betrügern keine Chance und sorgt dafür, dass das digitale Geldbörserl sicher bleibt.