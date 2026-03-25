27 Jahre nach Veröffentlichung: Metal-Klassiker wird zum viralen Tanz-Hit

Ein Song, der ursprünglich im Jahr 1999 veröffentlicht wurde, erlebt derzeit eine völlig unerwartete Renaissance.

Dank eines neuen Trends auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok stürmt ein Metal-Klassiker aus den späten 90ern plötzlich wieder die Aufmerksamkeit der Massen – allerdings in einem Kontext, den die Band damals wohl nie für möglich gehalten hätte.

Was vor 27 Jahren als harter Metal-Track für dunkle Konzertarenen gedacht war, findet sich heute in den bunten Feeds von Lifestyle-Influencern wieder. Ein kurioses Tanz-Video zu den harten Gitarrenriffs ging innerhalb weniger Tage viral und löste eine weltweite Welle aus. Millionen Nutzerinnen und Nutzer unterlegen ihre Clips nun mit dem markanten Sound aus 1999, was die Streaming-Zahlen in astronomische Höhen treibt.

Wien-Stopp im November

Die Band hinter dem Hit ist absoluter Kult. Korn, die heuer ersmtlas seit langem wieder auf Europa-Tournee gehen und im Rahmen dessen auch am 19. November in der Wiener Stadthalle einheizen, klettert in den Viral-Charts nach oben. Expertinnen und Experten vermuten, dass die Kombination aus 90er-Nostalgie und dem hohen Wiederkennungswert der Riffs das perfekte Rezept für den modernen Algorithmus ist. Es zeigt sich einmal mehr: Wahre Klassiker kennen kein Ablaufdatum, das gilt in diesem Fall auch für ihre Metal-Hymne "Freak on a Leash".

Ob der Trend nur ein kurzes Strohfeuer bleibt oder den Song dauerhaft zurück in die Playlists einer neuen Generation bringt, wird sich zeigen. Fest steht: Der Metal-Klassiker ist fast drei Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung so präsent wie nie zuvor.