Deutscher Staatssekretär stirbt nach Skiunfall in Tirol

Der SPD-Politiker Carsten Träger ist in der Innsbrucker Klinik kollabiert

Der sozialdemokratische, deutsche Politiker Carsten Träger ist gestorben. Das teilte die bayerische SPD laut Nachrichtenagentur AFP am Sonntag "in tiefer Trauer" mit. Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer Staatssekretär beim deutschen Umweltministerium. Laut deutschen Medienberichten hatte der 52-Jährige am Samstag einen Skiunfall am Pitztaler Gletscher in Tirol. Er wurde demnach in eine Innsbrucker Klinik eingeliefert, wo er kollabiert und verstorben sei.

Nach Trägers plötzlichem Tod wurde für den Deutschen Bundestag in Berlin Trauerbeflaggung angeordnet. Das teilte Parlamentspräsidentin Julia Klöckner (CDU) am Sonntag mit. Träger hinterlässt seine Frau und zwei Töchter. Seit 2013 saß der 1973 in Fürth geborene Politiker im Bundestag, ehe er zum Staatssekretär avancierte.

Zunächst keine Bestätigung aus Tirol

"Wir sind tief erschüttert", erklärte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch. "Sein Tod reißt eine Lücke, die nicht zu füllen ist." Die Landesvorsitzenden der bayerischen SPD, Ronja Endres und Sebastian Roloff, erklärten: "Wir verlieren einen leidenschaftlichen Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und für den Schutz unserer Lebensgrundlagen." Träger sei "für viele von uns weit mehr als ein Kollege" gewesen - "er war Freund, Ratgeber und Vorbild."

Klöckner zeigte sich von Trägers Tod "tief betroffen". Sie ordnete Trauerbeflaggung am Bundestag an. Ab Montag sollte außerdem für eine Woche ein Kondolenztisch aufgestellt werden. "Am Mittwoch wird der Bundestag Herrn Träger im Plenum gedenken", kündigte sie an.