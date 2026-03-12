WKO fürchtet um Sommergäste am Wörthersee

Drohende strengere Regeln für Motorboote am Wörthersee und eine höhere Motorbootabgabe würden den Sommertourismus als Ganzes gefährden.

Ktn. Seit mehr als sechs Jahrzehnten prägt der Motorbootsport das Image des Wörthersees. Er ist Teil der touristischen Identität und kein Randphänomen. An dieser Marke hängt eine breite wirtschaftliche Struktur mit zahlreichen Bootsverleihen, Service- und Reparaturbetrieben, Handel, Eventveranstaltern, Sportvereinen sowie einem breiten Angebot an Hotellerie und Gastronomie. Hannes Markowitz, Geschäftsführer der Veldener Tourismusgesellschaft, betont: „Wenn gleichzeitig Abgaben erhöht und Nutzungseinschränkungen diskutiert werden, sendet das ein fatales Signal an eine qualitätsorientierte Zielgruppe. Buchungsentscheidungen fallen jetzt. Investitionsentscheidungen fallen jetzt." Drohende strengere Regeln für Motorboote am Wörthersee und eine höhere Motorbootabgabe würden laut WKO Kärnten den Sommertourismus als Ganzes gefährden.

Die Branchen-Vertreter pochen darauf, bei berechtigten Umweltschutz-Interessen nicht auf die der Wirtschaft zu vergessen.

Die Wirtschaft fordert daher einen ergebnisoffenen Seendialog, eine seriöse Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen sowie ein Ende der negativen Standortkommunikation.