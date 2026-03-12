Förderschnecke fing Feuer

In Grafenwörth (Bezirk Tulln) ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand gekommen. In einem Industriebetrieb hatte eine sogenannte Förderschnecke Feuer gefangen. Fünf Feuerwehren mussten ausrücken.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr in Grafenwörth brannte die Förderschnecke bereits lichterloh. Das Feuer betraf sowohl die Maschine als auch das Kunststoff-Förderband. Während weitere Einsatzkräfte im Pendelverkehr die Wasserversorgung sicherstellten, konnten die Flammen nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch seien intensive Nachlöscharbeiten notwendig gewesen, heißt es auf noe.orf.at, um den bereits stark erhitzten Hydrauliköltank der Maschine zu kühlen.

Erheblicher Sachschaden an der Fördermaschine

© FF Grafenwörth

Die Brandursache ist zur Zeit noch unklar. Die Polizei nahm diesbezüglich die Ermittlungen auf. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. An der Fördermaschine soll jedoch ein erheblicher Sachschaden entstanden sein.