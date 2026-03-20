Ziele fast erreicht – Trump will Iran-Angriffe zurückfahren

Naht das Ende des Iran-Kriegs? US-Präsident Donald Trump verkündet auf "Truth Social", dass die USA "kurz davor sind, die Ziele zu erreichen." Daher wolle man im Nahen Osten die militärischen Anstrengungen zurückfahren.

Der 79-jährige US-Präsident erklärte, dass die USA kurz davor stünden, ihre Ziele im Nahen Osten umzusetzen. Donald Trump begründet diesen möglichen Kurswechsel mit den massiven Schäden am iranischen Militär. Die Raketenkapazitäten seien zerstört, die Rüstungsindustrie ausgeschaltet und Marine sowie Luftwaffe faktisch vernichtet. Ein zentraler Punkt seiner Strategie bleibt jedoch bestehen: Der Iran dürfe niemals in die Nähe von Atomwaffen gelangen.

Sicherung der wichtigen Ölroute

Besonders brisant ist Trumps Plan für die Straße von Hormus. Die USA wollen sich offenbar aus der Sicherung dieser zentralen Ölroute zurückziehen. Künftig sollen jene Staaten den Schutz übernehmen, die die Route auch nutzen. Washington würde Unterstützung nur noch auf explizite Anfrage leisten. Dies steht in einem interessanten Kontrast zu früheren Aussagen des Präsidenten: Noch am selben Morgen bezeichnete er die Sicherung der Route als einfaches militärisches Manöver mit sehr geringem Risiko.

Harte Kritik an Verbündeten

Gegenüber den Nato-Partnern verschärfte der US-Präsident den Ton deutlich. Er bezeichnete die Nato ohne die USA als „Papiertiger“. Trump kritisierte, dass sich die Verbündeten nicht am Kampf gegen einen nuklear bewaffneten Iran beteiligen wollten, sich nun aber über steigende Ölpreise beschweren würden. „Feiglinge, und wir werden uns erinnern“, so die klare Ansage des Präsidenten in Richtung der Partnerstaaten.

Einschätzung der aktuellen Lage

Bereits am Nachmittag stellte Trump die militärische Situation bei einer Pressekonferenz als nahezu entschieden dar. Er sprach davon, dass die USA es „extrem gut“ machten und das iranische Militär praktisch ausgeschaltet sei. „Ich denke, wir haben gewonnen“, gab sich Trump siegessicher. Mehr dazu in Kürze...