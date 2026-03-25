Neues gefährliches Virus bedroht Millionen von iPhones

Eine neue Malware kann iPhones innerhalb weniger Minuten knacken. Dabei greift sie gezielt SMS, WhatsApp-Chats, Passwörter und einiges mehr an. Das Problem: Ein Unbekannter hat die Software auf die Plattform GitHub hochgeladen. Damit haben vermutlich alle Hackergruppen das Virus.

Laut "Google Threat Intelligence Group" (GTIG) wurde die Malware "Darksword" gemeinsam mit den Sicherheitsfirmen Lookout und iVerify untersucht. Sie stellten fest, dass das Virus über den Apple-Internet-Browser Safari verbreitet wird. Dafür reicht nur ein Klick vom Nutzer auf einen präparierten Link aus, um das Virus zu erhalten.

Von diesem Problem sind alle iPhones mit iOS 18.4 bis 18.7 betroffen, so die Cyber-Experten. Laut dem Tech-Portal "Wired" befindet sich die Betriebssystem-Versionen auf mehreren Hundert Millionen Geräten.

Schneller Angreifer

"Darksword" unterscheidet sich von anderen Malware-Softwares. Das Virus bleibt nicht lange auf dem Gerät. Es sammelt innerhalb kurzer Zeit die Daten ein und löscht sich dann wieder selbst. Damit hinterlässt die Malware nur wenige Spuren.

Laut den Forschern hat das Virus vor allem Kommunikationsinhalte und sensible Nutzerdaten im Visier. Darunter fallen etwa Nachrichten aus verschiedenen Apps, E-Mails, gespeicherte Passwörter, Bilder, Kontakte, Termine sowie Gesundheits- und Standortinformationen. Ebenfalls wurden Zugangsdaten zu Krypto-Wallets gestohlen.

Bei mehreren Gruppen in Verwendung

"Darksword" wird nicht nur von einer Hacker-Gruppe verwendet. Seit November 2025 sollen mehrere Cyberkriminelle die Malware für Angriffe genutzt haben. Unter anderem wurden Ziele in der Ukraine, Saudi-Arabien, der Türkei und Malaysia angegriffen.

Apple soll mit Updates die Sicherheitslücke geschlossen haben, wie die Forscher angeben. Die Probleme bei den älteren Geräten sollen mit iOS 18.7.3 ebenfalls behoben worden sein.

Ältere Geräte bedroht

Wer überprüfen will, welche iOS-Version auf seinem iPhone installiert ist, kann dies bei den "Einstellungen" unter dem Punkt "Allgemein" und dann "Softwareupdate" tun. Dort können Sie auch sofort das neueste Update herunterladen.

Nutzer von älteren Geräten (z.B. X, 8 oder 7) gehen leer aus. Sie können das benötigte Update nicht installieren. Forscher raten ihnen, den sogenannten Blockierungsmodus zu aktivieren. Der schränkt einige Funktionen ein, schützt aber vor Angriffen. Der Blockierungsmodus kann bei den "Einstellungen" unter dem Punkt "Datenschutz & Sicherheit" eingeschaltet werden.