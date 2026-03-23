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Vorsicht: DAS ändert sich beim AMS schon im April
© APA/Helmut Fohringer

Neue Plattform

Vorsicht: DAS ändert sich beim AMS schon im April

23.03.26, 11:15
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Das Arbeitsmarktservice (AMS) stellt den Parallelbetrieb des eAMS-Konto für Arbeitssuchende und der neuen Online-Plattform MeinAMS ein.  

Bis 10. April sei der Umstieg von der alten Plattform auf MeinAMS noch möglich. Wer bis dahin nicht umgestiegen ist, erhalte automatisch die Nachricht, dass das AMS bis zur Neuregistrierung postalisch mit ihnen kommuniziere. Schon mehr als 440.000 Personen seien umgestiegen, ein Drittel hätte die ID Austria dafür genutzt, teilte das AMS mit.

Die Umstellung habe bei den meisten Personen "reibungslos" funktioniert. Aufgrund fehlender durchgängiger digitaler Identitäten habe es jedoch rund 14.000 Fälle gegeben, die einzeln geklärt werden mussten, weil etwa Namen in unterschiedlichen Registern unterschiedlich geschrieben seien. Die meisten dieser Fälle konnten durch die Servicelines telefonisch oder per Mail gelöst werden, so das AMS. Im Allgemeinen sei die Anzahl der Anfragen um Unterstützung in den Servicelines aber stark rückläufig. "Das ist ein Zeichen, dass Kund_innen unsere neue Plattform gut annehmen. Wir sind jetzt im Normalbetrieb angekommen", so AMS-Chef Johannes Kopf.

MeinAMS ist der Zugang für alle eServices des Arbeitsmarktservice. Arbeitskräfte können sich digital zur Arbeitssuche melden, Arbeitslosengeld oder Förderungen beantragen, Termine verwalten oder Bewerbungen dokumentieren. Für Personen mit einem bestehenden eAMS-Konto ist kein neuer Registrierungsprozess erforderlich, sie können direkt auf MeinAMS umsteigen. Arbeitslose, die sich erstmals registrieren müssen, haben zwei Möglichkeiten: Die vom AMS empfohlene Variante ist eine Registrierung über die digitale Authentifizierung ID Austria. Wer noch über keine ID Austria verfügt, kann sich auch mit einer gültigen E-Mail-Adresse und einem selbstgewählten Passwort registrieren. Die Registrierung mit E-Mail-Adresse und Passwort kann laut Arbeitsmarktservice mehrere Tage dauern, da ein RSA-Brief zur Bestätigung der Identität per Post versendet wird.

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