Ex-Motörhead-Gitarrist Phil Campbell mit 64 Jahren verstorben

Die Rock-Welt verliert eine ihrer prägendsten Ikonen: Phil Campbell, der langjährige Gitarrist der Kultband Motörhead, ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Rund zehn Jahre nach dem Tod von Frontmann Lemmy Kilmister (†70) trauert die Musikszene nun um das nächste Band-Mitglied.

Der walisische Musiker Phil Campbell verstarb laut einer offiziellen Mitteilung seiner Kinder am Freiatgabend in einem Krankenhaus. Campbell hatte zuvor einen langen und tapferen Kampf auf der Intensivstation geführt, der auf eine komplexe und schwere Operation folgte. In dem emotionalen Statement der Familie heißt es, er sei schließlich friedlich verstorben.

Phil Campbell hinterlässt eine riesige Lücke in der Hard-Rock- und Heavy-Metal-Szene. Bereits im Februar 2026 mussten geplante Konzerte in Australien und Europa aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden. Über die genaue Art seiner Erkrankung bewahrte die Familie Stillschweigen, doch der nun erfolgte Abschied trifft die Fangemeinde hart. Campbell galt nicht nur als loyaler Weggefährte Lemmys, sondern als kreativer Kopf, der den Sound von Motörhead über drei Jahrzehnte maßgeblich definierte.

Phil Campbell © Getty

Drei Jahrzehnte Motörhead-Sound

Von 1984 bis zur endgültigen Auflösung der Band im Jahr 2015 nach Lemmys Tod war Campbell festes Mitglied von Motörhead. In den letzten zwanzig Jahren der Bandgeschichte fungierte er als alleiniger Lead-Gitarrist. Dass er weit mehr als nur ein Begleiter war, unterstrich er noch 2025 in einem Interview mit dem Podcast "Scars And Guitars". Dort betonte er stolz, dass ein Großteil der unverkennbaren Riffs direkt aus seiner Feder stammte. Fachportale wie "MetalTalk" würdigten ihn bereits zu Lebzeiten als einen der einflussreichsten Gitarristen der Rockgeschichte.

Phil Campbell und Lemmy Kilmister © Getty

Musikalische Reise mit Söhnen

Phil Campbell © Getty

Nach dem Ende von Motörhead blieb der Waliser der Musik treu und gründete mit seinen Söhnen Todd, Dane und Tyla die Formation "Phil Campbell and the Bastard Sons". Mit dieser Gruppe feierte er beachtliche Erfolge und veröffentlichte zuletzt im September 2023 das Album "Kings Of The Asylum". Die Band erlaubte es ihm, seine Leidenschaft für den Rock ‘n’ Roll bis zuletzt mit seiner Familie zu teilen. Sein musikalisches Erbe wird durch seine Söhne und die zahlreichen Hymnen, die er für Motörhead schuf, zweifellos weiterleben.