Derby-Alarm in Madrid! Real fordert Atletico zur großen Revanche-Show

Im spanischen Titelkampf steht am Sonntag das prestigeträchtige Madrid-Derby auf dem Programm. Real Madrid empfängt Atletico und will dabei die schmerzhafte 2:5-Schlappe aus dem Hinspiel vergessen machen.

Für den spanischen Rekordchampion (Sonntag, 21 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) geht es im heimischen Stadion um mehr als nur die Vorherrschaft in der Stadt. Da der FC Barcelona vor seinem Duell gegen Rayo Vallecano bereits vier Punkte Vorsprung hat, ist ein Sieg für die "Königlichen" Pflicht. Die Erinnerung an die empfindliche 2:5-Auswärtsniederlage vom vergangenen September sitzt noch tief und dient als zusätzlicher Motivationsfaktor für die Revanche vor eigenem Publikum.

Alaba und Mbappe zurück im Kader

Reals Trainer kann pünktlich zum Derby wieder auf prominente Rückkehrer setzen. Kylian Mbappe kam bereits unter der Woche beim Champions-League-Sieg gegen Manchester City zum Einsatz, während ÖFB-Star David Alaba nach seiner Verletzungspause wieder auf der Bank saß. Auch Jude Bellingham und Eder Militao stehen unmittelbar vor ihrem Comeback. Einziger Wermutstropfen bleibt der wochenlange Ausfall von Stammkeeper Thibaut Courtois, der den Madrilenen schmerzlich fehlt.

Atletico vor mörderischem Programm

Für die "Rojiblancos" markiert das Derby den Startschuss in extrem richtungsweisende Wochen. Der Tabellendritte, der aktuell 13 Punkte hinter Barcelona liegt, trifft bereits am nächsten Samstag erneut auf die Katalanen. Danach warten im April gleich zwei Champions-League-Viertelfinals gegen Barca sowie das Finale der Copa del Rey gegen Real Sociedad. Atletico muss also beweisen, ob die Kraft für diesen Marathon gegen die absolute Elite reicht.