Martina Reuter erzählt als Speakerin in München von ihrer 50-Kilo-Transformation

Martina Reuter hat bei der "Shine" Event-Messe in München über ihre persönliche Transformation gesprochen. Gemeinsam mit ihrem Freund und Trainer Vladi Pavlic hielt sie eine Keynote.

Martina Reuter stand bei der "Shine" Event-Messe in München auf der Bühne der Olympiahalle. Gemeinsam mit ihrem Freund und Trainer Vladi Pavlic hielt sie eine große Keynote. Im Mittelpunkt ihres Vortrags stand ihre persönliche Veränderung. Reuter erzählte offen von ihrem Weg von Curvy hin zum Bodybuilding. Dabei sprach sie auch über ihre Gewichtsabnahme von insgesamt 50 Kilogramm.

Martina Reuter auf der "Shine"-Messe in München © zVg

Während der Keynote ging sie auf Themen wie Ernährung, Training und Motivation ein. Dabei erklärte sie, welche Rolle Sport und Disziplin in ihrem Alltag spielen. Ihre Erfahrungen nutzte sie, um das Publikum zu inspirieren.

Auftritte in zwei Ländern

Martina Reuter auf der "Shine"-Messe in München © zVg

Mit ihrer Geschichte ist Martina Reuter inzwischen nicht nur in Österreich gefragt. Mittlerweile tritt sie auch regelmäßig in Deutschland als Speakerin auf und berichtet dort über ihre Transformation.