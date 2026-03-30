Todessturz von Balkon nach Schlägerei auf Party

Was ist hier genau passiert? Bei einer Party im 7. Stock eines Hochhauses im Bahnhofsviertel von Salzburg, musste die Polizei wegen einer angezeigten Schlägerei anrücken. Und stieß dabei auf einen Toten.

Sbg. Nach einem tödlichen Sturz eines Mannes von einem Balkon im siebenten Stock eines Hauses in der Stadt Salzburg am 16. März ermittelt die Polizei in alle Richtungen - wobei ein Suizid noch am unwahrscheinlichsten scheint - denkbar sind ein Unfall, fahrlässige Tötung oder Körperverletzung mit Todesfolge. Gesucht werden derzeit Zeugen, die zu der nächtlichen Feier in der Wohnung Angaben machen können. "Um alles restlos aufzuklären, wurde ein Zeugenaufruf unter den Bewohnern und des Hauses gestartet", sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Vielleicht haben auch nächtliche Passanten etwas gesehen.

Der Mann sei jedenfalls vor Mitternacht zwischen 22.45 und 23.30 Uhr von dem Balkon in mehr als 20 Metern Höhe gestürzt, bestätigte die Polizei am Montag einen aktuellen Bericht des ORF Salzburg. Mehrere Personen hatten sich zum fraglichen Zeitpunkt in der Wohnung des Mehrparteienhauses in der Fanny-von-Lehnert-Straße nahe des Südtiroler Platzes über einem Einkaufszentrum aufgehalten, offenbar soll dort laut gefeiert worden sein. Mutmaßlich war es bei der Party zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Während der Feier hätten sich Personen nicht nur in der Wohnung, sondern auch auf dem Balkon aufgehalten.

Die bisherigen Befragungen von Zeugen haben nicht lückenlos zur Aufklärung der Causa beigetragen, sagte Wolfgruber. Deshalb kann eine Gewalttat bis hin zum Mordalarm noch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.