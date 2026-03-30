Drogen-Party im Auto - drei Polizisten verletzt

Nicht gesichert ist, ob im voll besetzten A3 ein Song mit dem Refrain "Geht schon, gemma Vollgas" lief - zu schnell waren die fünf im Audi auf jeden Fall dran. Und dann eskalierte die Verkehrskontrolle auch noch.

Wien. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war der Kleinwagen mit den fünf Erwachsenen um 6.40 Uhr in der Früh auf der Ausstellungsstraße beim Prater unterwegs. Eine Polizeistreife hielt den Pkw auf - wobei den Polizisten bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der Insassen ein starker Suchtgiftgeruch entgegenschlug.

Vor allem ein 41-Jähriger auf der Rückbank des Coupés leistete Widerstand und attackierte die einschreitenden Beamten, wobei ein Cop verletzt wurde. Im Zuge der Amtshandlung gegen ihren Kumpel versuchte eine 34-Jährige, die zuvor ebenfalls hinten gesessen war, die Festnahme zu verhindern und verletzte ebenfalls einen Beamten. Das Pärchen wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Weitere Erhebungen ergaben, dass das Fahrzeug widerrechtlich verwendet wurde. Die Zulassungsbesitzerin hatte keine Kenntnis von der Verwendung durch ihren Ex-Lebensgefährten, einem 31-jährigen Tschetschenen, der obendrein über keine gültige Lenkberechtigung verfügt. Bei allen Insassen wurden Suchtmittel sichergestellt: Koks, Crystal Meth und Cannabis. Zusätzlich wurden ein Schlagring, ein entfremdeter Ausweis sowie eine ebenfalls entfremdete Bankomatkarte sichergestellt.

Drei Beamte wurden bei dem Vorfall verletzt, zwei konnten den Dienst nicht fortsetzen.