Toter (36) nach Brand: Zigarettenglut löste Feuer aus

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Nach dem tödlichen Wohnungsbrand in Amstetten in der Nacht auf Montag verdichten sich die Hinweise auf die Ursache des Feuers. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Brand durch glühende Zigarettenreste ausgelöst worden sein könnte. Ein 36-Jähriger kam dabei ums Leben. Für den Bewohner kam jede Hilfe zu spät.

Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen

Das Landeskriminalamt hatt inzwischen die Ursache des Feuers untersucht. Nach aktuellem Stand wurde der Brand die Glut einer Zigarette ausgelöst worden ist. Die Ermittler weisen jedoch darauf hin, dass auch eine offene Flamme etwa ein Teelicht, als Auslöser nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.