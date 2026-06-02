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Ursache ermittelt

Toter (36) nach Brand: Zigarettenglut löste Feuer aus

Feuerwehrleute und Sanitäter im Einsatz.
Feuerwehrleute und Sanitäter im Einsatz. © Doku NÖ
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Nach dem tödlichen Wohnungsbrand in Amstetten in der Nacht auf Montag verdichten sich die Hinweise auf die Ursache des Feuers. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Brand durch glühende Zigarettenreste ausgelöst worden sein könnte. Ein 36-Jähriger kam dabei ums Leben. Für den Bewohner kam jede Hilfe zu spät.

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Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen

Das Landeskriminalamt hatt inzwischen die Ursache des Feuers untersucht. Nach aktuellem Stand wurde der Brand  die Glut einer Zigarette ausgelöst worden ist. Die Ermittler weisen jedoch darauf hin, dass auch eine offene Flamme etwa ein Teelicht, als Auslöser nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

Mehrere Feuerwehrwagen vor Ort.
Mehrere Feuerwehrwagen vor Ort. © Doku NÖ

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