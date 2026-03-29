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Um 4.30 Uhr

Bei Jagd auf Teenie-Bande fiel ein Schuss

29.03.26, 13:20 | Aktualisiert: 29.03.26, 14:52
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Zwei Vertreter der sogenannten Nothammer-Bande - Teenies, die mit dem gestohlenen Rettungswerkzeug Fenster und Auslagen zertrümmern - wollten so in einen Handy-Shop in Wien-Ottakring gelangen. Der Coup misslang, ein Schuss fiel.

Wien. in der Nacht auf Samstag versuchten in aller Herrgottsfrüh ein 13-jähriger Österreicher und ein 15-jähriger Komplize mit slowakischer Staatsbürgerschaft, die Scheibe eines Handy-Shops im Bereich der Thaliastraße gleich neben der katholischen Kirche Altottakring einzuschlagen - vis a vis ist der Stillfriedpark samt Fußballkäfig, gut möglich, dass sie sich ebendort zum morgendlichen Coup verabredet haben.

Ein Zeuge bzw. Anrainer, der schon munter war, konnte die beiden vermummten Jugendlichen beobachten und verständigte umgehend den Polizeinotruf. Beamte der Inspektion Maroltingergasse konnten die beiden nach einem kurzen Fluchtversuch anhalten. Dabei wurde auch ein Warnschuss abgegeben. Der Nothammer wurde sichergestellt. Den unmündigen 13-Jährigen übergaben die Cops seinen Erziehungsberechtigten, der 15-Jährige wurde festgenommen.

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