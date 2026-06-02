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Eine Person verletzt

A3: zwei schwer beschädigte Pkw nach Auffahrunfall

Beim Abtransport.
Beim Abtransport. © Thomas Lenger/Monatsrevue
Zwei schwer beschädigte Fahrzeuge nach Auffahrunfall – eine Person verletzt.
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Am Montag, dem 1. Juni 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Ebreichsdorf zu einem Verkehrsunfall auf die A3 Südostautobahn in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Pkw auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt und kamen auf der Fahrbahn zum Stillstand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine verletzte Person bereits vom Rettungsdienst versorgt. Der Fahrzeuglenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden

Die Aufgaben der Feuerwehr Ebreichsdorf bestanden in der Absicherung der Unfallstelle, der Bergung der beiden beschädigten Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn. Ausgelaufene Betriebsmittel und Fahrzeugteile wurden entfernt, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Unfallstelle an die zuständigen Behörden übergeben und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Feuerwehr Ebreichsdorf stand mit mehreren Mitgliedern und Fahrzeugen im Einsatz. Die Ursache des Verkehrsunfalls ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

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