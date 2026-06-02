Sintflut-Match! Priester gehen gegen Winzer baden

"Arbeiter im Weinberg" kickten für den guten Zweck – erst kam der Segen, dann die Sintflut.

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Spektakuläre Szenen am Sonntag in Röschitz im Weinviertel: Bevor die Priester-Nationalmannschaft und die Winzer-Nationalmannschaft zum Charity-Duell antraten, segnete Ortspfarrer Pater Thomas die neuen Dressen der Winzer. Die reisen nämlich schon in den nächsten Tagen zur Europameisterschaft nach Italien und können dafür jede himmlische Unterstützung gebrauchen.

Segen von oben? Sintflutartiger Regenguss!

Der Segen von oben fiel allerdings kräftiger aus als erwartet. Nach 36 Minuten musste die Partie wegen eines sintflutartigen Regengusses unterbrochen werden. "Das war ein echter Wolkenbruch", berichtet der Perchtoldsdorfer Kaplan und Priester-Kapitän Michael Semmelmeyer. Erst nach dem Unwetter konnte die Begegnung fortgesetzt und regulär beendet werden.

Priester trotzen der Sintflut

Fan der Winzer. © Wolfgang Zarl

Bis zur wetterbedingten Pause hielten die "Himmelskicker" gegen die deutlich jüngeren und spielstarken Winzer noch gut mit. Nach Wiederanpfiff war jedoch die Luft draußen: Die Winzer spielten groß auf und setzten sich schließlich klar mit 7:1 durch.

Trotz der deutlichen Niederlage der Geistlichen gab es am Ende nur Gewinner. Im Rahmen der Charity-Aktion wurden durch Weinspenden, den Ausschank von Achterln und Flaschen sowie zusätzliche Spenden und Patronatsübernahmen mehr als 1.400 Euro gesammelt. Der Erlös kommt einer sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft in Roseldorf zugute.

Dreifaches "Halleluja" zum Auftakt

Eröffnet wurde das Benefizspiel mit einem dreifachen, ehrfürchtigen "Halleluja" der Priesterelf. Für die beliebte Nationalmannschaft war es das erste Freiluftmatch des Jahres für den guten Zweck.

Und die Bischöfe dürfen aufatmen: Trotz Regenschlacht, vollem Körpereinsatz und klarer Niederlage dürften bis Fronleichnam wieder alle Spieler fit sein.