Urlaubs-Ärger
Preis-Explosion auf Mallorca! Jetzt wird am Strand abkassiert
30 Euro für einen Strandtag
Die Zeiten günstiger Strandtage am Ballermann scheinen vorbei zu sein. Für zwei Liegen und einen Sonnenschirm werden inzwischen rund 30 Euro pro Tag verlangt. Noch vor wenigen Jahren kostete derselbe Komfort deutlich weniger. Besonders luxuriös wird es in den neuen VIP-Bereichen: Dort können exklusive Strandbetten bis zu 70 Euro täglich kosten.
Viele Urlauber zeigen sich überrascht. Denn nicht nur Hotels, Restaurants und Mietwagen sind teurer geworden – jetzt steigen auch die Kosten direkt am Strand massiv an.
Weniger Liegen, höhere Preise
Hinter den Preissteigerungen steckt auch ein drastischer Rückgang des Angebots. Die Stadt Palma hat die Zahl der Strandliegen deutlich reduziert. Statt rund 6.000 Liegen stehen künftig nur noch etwas mehr als 4.400 zur Verfügung. Offiziell begründet die Stadt den Schritt mit Platzproblemen und dem Rückgang der Sandflächen an den Stränden
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Die Folge: Weniger Plätze treffen auf eine ungebrochen hohe Nachfrage. Bereits am Vormittag sind viele Liegen komplett ausgebucht. Wer zu spät kommt, schaut oft in die Röhre.
Urlaub auf Mallorca wird immer teurer
Der Liegen-Schock ist nur ein weiteres Beispiel für die steigenden Kosten auf der Balearen-Insel. Experten beobachten seit Jahren eine Entwicklung hin zum höherpreisigen Tourismus. Mallorca möchte weg vom Billig-Image und setzt zunehmend auf zahlungskräftige Gäste.
Für viele Urlauber bedeutet das jedoch vor allem eines: Der einst günstige Strandtag am Ballermann wird langsam zum Luxusvergnügen.
Eins ist klar: Wer diesen Sommer auf Mallorca entspannt am Strand liegen möchte, sollte sein Urlaubsbudget besser großzügig planen.
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