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Ex-US-Vizepräsidentin

Schwarzenegger holt Kamala Harris zum Klimagipfel in die Hofburg

Kamala Harris kommt nach Österreich
Kamala Harris kommt nach Österreich © oe24
Große Ehre für den 10. Austrian World Summit in Wien: Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris wird dieses Jahr als internationaler Special Guest beim großen Jubiläum des Klimagipfels dabei sein.
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Dienstag, 16. Juni, wird die 49. Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten persönlich in der Wiener Hofburg erwartet. Harris, die als erste Frau in der Geschichte der USA das Amt der Vizepräsidentin bekleidet, hat die internationale Politik maßgeblich geprägt. Während ihrer gesamten politischen Laufbahn – von ihrer Zeit als Generalstaatsanwältin in Kalifornien über ihre Rolle als US-Senatorin bis hin zur Arbeit im Weißen Haus – hat sie sich stets für Gerechtigkeit, Demokratie, Gleichberechtigung und Chancen eingesetzt. In ihrer aktuellen Funktion als Vizepräsidentin stärkte sie globale Allianzen und unterstützte historische Gesetze, darunter die größte jemals in den USA verabschiedete Investition in den Klimaschutz.

Starke Führung für den Klimaschutz

Arnold Schwarzenegger am Austrian World Summit
Arnold Schwarzenegger am Austrian World Summit © Getty

Ihre Zusage für die Jubiläumsausgabe des Gipfels in Wien gilt als starkes Signal. Die Teilnahme von Kamala Harris verdeutlicht, dass es beim weltweiten Klimaschutz nicht bloß um technologische Lösungen und nackte Zahlen geht. Vielmehr stehen dabei die Themen Führung, Fairness, Sicherheit, Gesundheit sowie die Zukunft der Demokratien im Mittelpunkt.

Taten statt nur Worte

Der 10. Austrian World Summit steht in diesem Jahr unter dem offiziellen Motto "WE ARE UNSTOPPABLE". Die Veranstaltung wird auch diesmal auf Einladung von Arnold Schwarzenegger wieder zahlreiche führende Persönlichkeiten, Innovatoren und Menschen, die etwas bewegen wollen, in der österreichischen Bundeshauptstadt versammeln. Das gemeinsame Ziel der Teilnehmenden ist es, den Worten endlich konkrete Taten folgen zu lassen.

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