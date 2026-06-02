Starkes Erdbeben erschüttert Süditalien

Im Süden Italiens ereignete sich Dienstag kurz nach Mitternacht ein starkes Erdbeben.

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Um 0.12 Uhr wurde vor der Küste Kalabriens unter dem Tyrrhenischen Meer ein Seebeben der Magnitude 6,2 (INGV, USGS) registriert, teilte der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) mit. In der nahe gelegenen Stadt Cosenza sei wahrscheinlich nicht mit Schäden an Gebäuden zu rechnen, denn das Epizentrum lag im Meer und die Herdtiefe betrug etwa 250 km.

Die italienische Feuerwehr erklärte auf der Plattform X etwa eine halbe Stunde nach dem nächtlichen Beben, dass bisher keine damit zusammenhängenden Notrufe eingegangen seien. Das Beben ereignete sich etwa auf der Höhe des Ortes Paola, gut drei Autostunden südlich von Neapel.

Erschütterungen wurden in ganz Süditalien bis hin zur Balkanhalbinsel in einer Entfernung von etwa 600 km verspürt. Die Region Kalabrien und die nahe Insel Sizilien sind seismisch aktive Regionen.