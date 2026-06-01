Angler fängt neuen Rekord-Wels

Ein spektakulärer Fang sorgt für Staunen: Mohammed Massaoudi hat den größten offiziell registrierten Wels der Niederlande gefangen – und schnappte den Rekord damit seinem besten Freund weg.

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Am vergangenen Wochenende erlebten zwei Angler an der Waal bei Dodewaard die Überraschung ihres Lebens. Paul Breems jagte eigentlich seit Jahren dem Traum nach, als Erster die magische Marke von 2,50 Metern bei einem Wels zu knacken.

Sein bester Freund

Er hielt bis dahin den nationalen Rekord mit einem Fisch von 2,47 Metern. Doch am Ende war es ausgerechnet sein bester Freund und Angelpartner Mohammed Massaoudi, dessen Rute sich unter der Last eines absoluten Giganten bog.

Gemeinsamer Erfolg beim Jahrhundertfang

Die beiden Fischer hatten zuvor auf dem Echolot einen außergewöhnlich großen Fisch entdeckt. Um das Tier nicht zu verschrecken, ließen sie die Stelle extra mehrere Tage in Ruhe. Als sie zurückkehrten, biss der Riese an. Als der Fisch schließlich im flachen Wasser war, half Breems sogar selbst tatkräftig mit, den Fang an Land zu sichern. Das anschließende Messen brachte die Gewissheit: Der Wels war stolze 249 Zentimeter lang – ein neuer Rekord.

Keine Missgunst unter Kumpels

Damit verlor Breems seinen eigenen Titel um exakt zwei Zentimeter an seinen Angelpartner. Böses Blut gibt es zwischen den beiden Männern, die sich selbst die "Catfish Matties" nennen, aber überhaupt nicht. Nach dem Fang betonte Breems: "Jetzt kann ich den Staffelstab stolz an meinen Kumpel weitergeben. Die Catfish Matties haben es wieder geschafft". Der historische Wels wurde nach dem Wiegen und Messen wieder unverletzt in die Freiheit entlassen.