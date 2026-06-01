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B303

Straßen-Finale in Guntersdorf: 1,25 Mio. Euro für die letzte Runde!

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Baustart im Weinviertel! Die Ortsdurchfahrt Guntersdorf (B 303) bekommt ihr letztes großes Upgrade - und das hat es in sich. 260 Meter, 1,255 Millionen Euro, sechs Monate Bauzeit.
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Nationalrat Christian Lausch, Landtagsabgeordneter Richard Hogl und Bürgermeister Roland Weber gaben am 1. Juni offiziell den Startschuss für den dritten und letzten Bauabschnitt.

Was wird gebaut?

Neuer Fahrbahnbelag, neue Gehsteige auf beiden Seiten, mehr Parkplätze und sogar Baumpflanzungen für ein schöneres Ortsbild. Die Fahrbahn wird auf 6 Meter Breite ausgebaut -- sicherer Abbiegen an allen Einmündungen inklusive!

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Wer zahlt?

Das Land übernimmt 755.000 Euro, die Marktgemeinde Guntersdorf stemmt 500.000 Euro. Gebaut wird von der Straßenmeisterei Hollabrunn gemeinsam mit regionalen Baufirmen.

ACHTUNG: Sperre ab 6. Juli!

Ab 6. Juli wird die B 303 im Baustellenbereich voll gesperrt - voraussichtlich bis Anfang Oktober! Die Umleitung läuft über L 35 bis Wullersdorf und L 1066 über Kalladorf. Also: Mehr Zeit einplanen!

Nach den bereits fertigen Abschnitten aus 2023 und 2024 ist das Ziel jetzt zum Greifen nah: Guntersdorf bekommt endlich seine komplett neue Ortsdurchfahrt!

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