Auto landete im Fluss: Hund gerettet

Die Feuerwehr konnte den Vierbeiner retten.

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Burgenland. Heftige Gewitter und Sturm haben am Sonntagnachmittag auch im Burgenland die Feuerwehren gefordert. In Kemeten war ein Auto kurz vor 16 Uhr im Strembach gelandet. Die Insassen konnten sich selbst befreien, ein Hund befand sich jedoch noch im Fahrzeug. Er wurde wenig später von den Einsatzkräften ebenfalls unverletzt geborgen, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart mit. Außerdem mussten wegen starker Sturmböen umgestürzte Bäume von der Fahrbahn geräumt werden. Das war etwa in Litzelsdorf auf der Bundesstraße der Fall.

Einsätze am Neusiedler See

Die Wasserrettung meldete auch zwei Vorfälle am Neusiedler See. Gegen 16 Uhr bemerkte die Besatzung des Wasserrettungsbootes während eines Gewitters ein treibendes Elektroboot mit sechs Personen an Bord. Der Elektromotor war ausgefallen und das Boot ließ sich nicht mehr manövrieren. Die Einsatzkräfte sicherten das Boot und versorgten die Passagiere, bevor es von der Feuerwehr in den Heimathafen geschleppt wurde.

Bei Podersdorf wurden kurz vor 19 Uhr vier Stand-up-Paddler in Seenot gemeldet. Sie konnten sich dann jedoch selbstständig in Sicherheit bringen.