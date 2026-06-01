TV
Radio
E-Paper
Österreich

Unwettter

Auto landete im Fluss: Hund gerettet

Die Insassen konnten sich selbst befreien, ein Hund befand sich jedoch noch im Fahrzeug. Er wurde wenig später von den Einsatzkräften ebenfalls unverletzt geborgen. © APA/PRESSETEAM | BFKDO OBERWART
Die Feuerwehr konnte den Vierbeiner retten.
OE24 auf Google bevorzugen

Burgenland. Heftige Gewitter und Sturm haben am Sonntagnachmittag auch im Burgenland die Feuerwehren gefordert. In Kemeten war ein Auto kurz vor 16 Uhr im Strembach gelandet. Die Insassen konnten sich selbst befreien, ein Hund befand sich jedoch noch im Fahrzeug. Er wurde wenig später von den Einsatzkräften ebenfalls unverletzt geborgen, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart mit. Außerdem mussten wegen starker Sturmböen umgestürzte Bäume von der Fahrbahn geräumt werden. Das war etwa in Litzelsdorf auf der Bundesstraße der Fall.

Einsätze am Neusiedler See

Die Wasserrettung meldete auch zwei Vorfälle am Neusiedler See. Gegen 16 Uhr bemerkte die Besatzung des Wasserrettungsbootes während eines Gewitters ein treibendes Elektroboot mit sechs Personen an Bord. Der Elektromotor war ausgefallen und das Boot ließ sich nicht mehr manövrieren. Die Einsatzkräfte sicherten das Boot und versorgten die Passagiere, bevor es von der Feuerwehr in den Heimathafen geschleppt wurde.

Bei Podersdorf wurden kurz vor 19 Uhr vier Stand-up-Paddler in Seenot gemeldet. Sie konnten sich dann jedoch selbstständig in Sicherheit bringen.

Auch interessant

Bub (11) kracht mit E-Scooter in Auto

Russin (17) stach in Wien Türken in den Rücken

Kinderhasser (84) ballerte mit Pistole herum

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kinderhasser (84) ballerte mit Pistole herum

Bub (11) kracht mit E-Scooter in Auto

Auto landete im Fluss: Hund gerettet

Russin (17) stach in Wien Türken in den Rücken

Frau (68) von Ast am Kopf getroffen und verletzt

36-Jähriger starb bei Wohnungsbrand

Messer-Mann überfiel sogar eine Bäckerei

Crash auf Übungsfahrt: Auto in Flammen

Mai in Österreich SO heiß wie nie

Auto ging in Flammen auf