Auto ging in Flammen auf

Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Brandes auf die Umgebung verhindern.

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Die brenzligen Szenen spielten sich in der Nacht auf Montag in Kirchdorf an der Krems ab. Gegen 23 Uhr bemerkte ein Autofahrer, dass bei einem abgestellten Auto Flammen aus dem Motorraum schlugen. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand das Fahrzeug im Frontbereich bereits in Vollbrand.

Ermittlungen laufen

Die Feuerwehr Kirchdorf leitete sofort einen Löschangriff ein. Zwei Atemschutztrupps bekämpften den Brand zunächst mit Wasser und anschließend mit Schaum, um verbliebene Glutnester zu löschen und ein Wiederaufflammen zu verhindern. Durch das rasche Eingreifen konnte verhindert werden, dass die Flammen auf einen Baum sowie die angrenzende Böschung übergriffen, der dahinter befindliche PKW konnte von der Besitzerin anschließend aus dem Gefahrenbereich gefahren werden und im Frontbereich gekühlt werden.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache des Feuers wird derzeit ermittelt.

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