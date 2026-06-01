Rollator-Pensionist (93) brutal ausgeraubt

In Graz-Lend wurde ein 93-jähriger Pensionist Opfer eines feigen Raubüberfalls. Der ältere Herr stürzte und erlitt Verletzungen, während der Täter mit der Beute entkam. Die Polizei sucht Zeugen.

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Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 18:00 Uhr. Der 93-jährige Grazer war zu dieser Zeit mit seinem Rollator im Bereich der Babenbergerstraße unterwegs, als das Unfassbare geschah: Ein bislang unbekannter Mann stieß den Pensionisten plötzlich von hinten um. Durch die Wucht des Stoßes kam der ältere Mann zu Sturz. Der Angreifer schnappte sich die Geldbörse seines Opfers und flüchtete sofort in Richtung des Bahnhofgürtels.

Polizei leitet Fahndung ein

Mehrere Personen beobachteten den Vorfall direkt vor Ort und machten teilweise unterschiedliche Angaben zur Beschreibung des Täters. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung im betroffenen Gebiet ein. Durch die ersten Zeugenaussagen ergab sich rasch ein konkreter Tatverdacht gegen eine Person. Dieser Verdacht konnte von den Ermittlern bislang jedoch noch nicht weiter erhärtet werden, weshalb die Behörden dringend auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen sind.

Wichtige Zeugen im Auto

Besonders im Fokus der Ermittler stehen nun zwei ganz bestimmte Personen, die den Vorfall offenbar genau beobachtet haben. Es handelt sich dabei um die beiden Insassen eines Autos, die unmittelbar nach der Tat kurz Kontakt mit einer weiteren Zeugin auf einem Balkon hatten. Leider verließen diese Personen die Örtlichkeit noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte. Die Behörden bitten diese Autoinfassen sowie andere Zeugen, sich dringend zu melden.

Opfer im Spital

Unterdessen laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in Graz auf Hochtouren, um den flüchtigen Täter auszuheben. Der 93-jährige Grazer hatte bei dem Sturz leichte Verletzungen erlitten. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte des Roten Kreuzes zur weiteren medizinischen Behandlung in das LKH Graz eingeliefert.