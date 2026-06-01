TV
Radio
E-Paper
Welt

Waffenruhe wackelt

USA und Iran feuern wieder

Wieder gegenseitige Angriffe im Iran-Krieg
Wieder gegenseitige Angriffe im Iran-Krieg © APA/AFP/JALAA MAREY
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben am Wochenende iranische Radar- und Drohnen-Kommandozentralen in Goruk und auf der Insel Keschm angegriffen
OE24 auf Google bevorzugen

Die Angriffe seien eine Reaktion auf aggressive Handlungen des Iran gewesen, darunter der Abschuss einer US-Drohne vom Typ MQ-1 über internationalen Gewässern, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) mit.

US-Kampfflugzeuge hätten demnach die Luftabwehr, eine Bodenkontrollstation und zwei Drohnen zerstört. US-Soldaten seien nicht zu Schaden gekommen.

Auch interessant

Heute steigt die ÖFB-Generalprobe

Rückschlag für ÖFB-Star Laimer kurz vor WM

Luxus-Hotel bereit für unsere ÖFB-Stars

Trump verschärft Kurs gegen China

Unwetter fordern zwei Tote

Unterdessen erklären die iranischen Revolutionsgarden iranischen Medien zufolge, sie hätten einen Luftwaffenstützpunkt ins Visier genommen. Dieser sei von den USA für einen Angriff auf einen Telekommunikationsturm auf der Insel Sirik im Süden des Iran genutzt worden.

Kuwait: Raketen- und Drohnenangriffe abgefangen

Unterdessen meldete die staatliche Nachrichtenagentur Kuna, dass die kuwaitische Luftabwehr Raketen- und Drohnenangriffe abfange. Im ganzen Land würden die Sirenen heulen. Weitere Details nannte die Agentur zunächst nicht.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Pezeshkian fordert neuen Politikstil

Orban-Nachfolger will gewählten Staatspräsident loswerden

Putin könnte drei EU-Länder einkesseln

Trump verschärft Kurs gegen China

Toter Wal mit LKW abtransportiert

USA und Iran feuern wieder

In Italien gibt's jetzt die Maut zurück

Israel meldet Einnahme der Burg Beaufort

Trump zittert wegen Tomaten-Krise

Unwetter fordern zwei Tote