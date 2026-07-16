Nahost
USA fliegen neue Angriffswelle gegen den Iran
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben die sechste Nacht in Folge Ziele im Iran attackiert.
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Die Angriffe seien um 14.00 Uhr US-Ostküstenzeit (21.30 Uhr Ortszeit im Iran) aufgenommen worden, teilte das für die Region zuständige Kommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Ziel sei es, "die militärischen Fähigkeiten des Iran weiter zu schwächen." Der halbstaatlichen iranischen Nachrichtenagentur Fars zufolge ist eine Brücke in Bandar Chamir Ziel eines Angriffs.
Raketenbeschuss durch US-Kampfflugzeuge
Die Agentur Tasnim meldet zudem einen Raketenbeschuss durch US-Kampfflugzeuge auf den Flughafen von Iranschahr.
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