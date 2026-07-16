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USA fliegen neue Angriffswelle gegen den Iran

Ein Mann im Anzug spricht bei einer Rede, daneben eine US-Flagge.
© Getty Images
Sechste Nacht in Folge greift die USA Ziele im Iran an - Iranische Staatsmedien: Brücke in Bandar Chamir und Flughafen von Iranschahr getroffen
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Das US-Militär hat nach eigenen Angaben die sechste Nacht in Folge Ziele im Iran attackiert.

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Ein Mann im Anzug mit gelber Krawatte spricht vor blauer Wand und US-Flagge im Hintergrund.
© Getty Images

Die Angriffe seien um 14.00 Uhr US-Ostküstenzeit (21.30 Uhr Ortszeit im Iran) aufgenommen worden, teilte das für die Region zuständige Kommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Ziel sei es, "die militärischen Fähigkeiten des Iran weiter zu schwächen." Der halbstaatlichen iranischen Nachrichtenagentur Fars zufolge ist eine Brücke in Bandar Chamir Ziel eines Angriffs.

Raketenbeschuss durch US-Kampfflugzeuge

Die Agentur Tasnim meldet zudem einen Raketenbeschuss durch US-Kampfflugzeuge auf den Flughafen von Iranschahr.

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