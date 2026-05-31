Alte Donau: Große Suchaktion wegen leerem Kanu

Rund eine Stunde suchten die Einsatzkräfte die alte Donau ab.

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Große Aufregung am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr bei der Alten Donau. Dort meldeten Passanten ein leeres Kanu, das am Wasser trieb. Laut einem Sprecher der Berufsfeuerwehr rückten etliche Einsatzkräfte aus, um im Wasser nach einer mutmaßlich vermissten Person zu suchen.

Rund eine Stunde lang waren unter anderem Taucher, aber auch Einsatzkräfte in Booten rund um die alte Donau unterwegs.

© Viyana Manset Haber

Die Suche konnte aber zum Glück, auch nach der Befragung von Bootsvermietern und Passanten am Ufer, wieder abgebrochen werden. Es soll niemand als vermisst gemeldet worden sein. Vermutlich hatte sich das Kanu irgendwo losgelöst und war deshalb unbemannt im Wasser.