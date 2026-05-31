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Rote Warnstufe

Gewitter: 387 Besucher aus Tierpark evakuiert

Tierpark Mautern © Instagram
Im Tierpark Mautern mussten am Sonntagvormittag 387 Besucher wegen Starkregen und Sturmböen evakuiert werden. Die Einsatzkräfte brachten alle sicher ins Tal zurück.
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Am frühen Sonntagnachmittag mussten Einsatzkräfte im Tierpark Mautern schnell handeln. Wegen des Starkregens und heftiger Sturmböen mussten im Zeitraum von 14 bis 15 Uhr 387 Besucher evakuiert werden. Die Feuerwehr begleitete die Betroffenen aus dem Gefahrenbereich sicher ins Tal.

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Neben der Feuerwehr war auch das Rote Kreuz Steiermark im Einsatz. Sie waren mit drei Fahrzeugen und sieben Rettungssanitätern vor Ort. Die Sanitäter sollten sicherstellen, dass im Notfall sofort eingegriffen werden kann.

Kriseninterventionsteam im Einsatz

Zusätzlich waren zwei Mitarbeiter des Rotkreuz-Kriseninterventionsteams im Einsatz. Sie sollten betroffene Personen bei Bedarf psychosozial betreuen. Vor allem bei einem plötzlichen Gewitter und einer derartigen Evakuierung können diese sehr hilfreich sein. Beim Einsatz gab es keine Verletzten.

Der Rotkreuz-Einsatzleiter erklärte nach dem Einsatz: "Den evakuierten Besucher:innen ging es den Umständen entsprechend sehr gut, verletzte Personen waren nicht zu beklagen. Das Zusammenspiel der Einsatzkräfte sowie der zuständigen Behörden hat hervorragend funktioniert."

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