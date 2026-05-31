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"Armes kleines Mädchen"

Jodar sorgt für nächsten Eklat bei French Open

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PARIS, FRANCE - MAY 27: Rafael Jodar of Spain reacts against James Duckworth of Australia during the Men's Singles second round match on Day Four of the 2026 French Open at Roland Garros on May 27, 2026 in Paris, France. (Photo by Sport News/Quality Sport Images/Getty Images)
Rafael Jodar sorgt für Wirbel in Paris. © Getty Images
Tennis-Teenie Rafael Jodar sorgt mit seinem Auftreten bei den French Open für jede Menge Wirbel.
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Die Tennis-Fans haben einen neuen Tennis-Rüpel, der sich ihren Unmut zuzieht: Rafael Jodar.

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Der 19-jährige Spanier sorgt aktuell bei den French Open wegen mehrerer Aktionen für Gesprächsstoff. Freunde hat er sich dabei wohl weniger gemacht.

Jodar mag keine Ballmädchen

Am Freitag sorgte eine Szene für Wirbel, bei der es den Anschein erweckt, als würde der Tennis-Teenie, der bei seiner Premiere in Roland Garros schon das Viertelfinale erreicht hat, ein Ballmädchen wegschubsen.

Der Aufschrei unter den Tennis-Anhängern weltweit war enorm. Hitzige Diskussionen auf Social Media sind die logische Konsequenz.

Nächster Auftritt, nächster Eklat

Doch wer nun denkt, dass der junge Spanier aus dem Fehler gelernt hat, der irrt sich. Schon beim Einlauf zum Achtelfinale gegen Pablo Carreno-Busta leistete er sich den nächsten Fehler mit einem Ballmädchen. Das Spiel konnte er nach einem Fünf-Satz-Krimi für sich entscheiden und in das Viertelfinale einziehen.

Als er den Platz betritt, reicht ihm das junge Mädchen die Hand. Doch der neue Tennis-Stern aus Spanien ignoriert sie und geht unbeeindruckt weiter.

Auf X (ehemals Twitter) gibt es mehrere Mitleidsbekundungen. "Das arme kleine Mädchen", schreibt ein User. Denn sie musste, nachdem sie ignoriert wurde, dennoch neben dem neuen Tennis-Rüpel einlaufen und fühlte sich sichtlich unwohl.

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