Unfall Rangersdorf
© FF Winklern

Horror-Crash

Skoda auf Zaun geschleudert - Lenker (48) tot

02.11.25, 10:33
Bei einem Unfall in Rangersdorf (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Sonntag ein 48-jähriger Autolenker ums Leben gekommen.  

Wie die Polizei informierte, kam der Pkw des Mannes gegen 5.15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache von der Mölltal Straße ab. Der Wagen fuhr in einen Betongraben und kollidierte mit einem Holzstapel, überschlug sich und krachte in einen Holzzaun.

Unfall Rangersdorf
© FF Winklern

Unfall Rangersdorf
© FF Winklern

Der Lenker und der Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Unfall Rangersdorf
© FF Winklern

Der 24-jährige Beifahrer gab an, geschlafen zu haben und erst durch den Unfall wach geworden zu sein. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. Der 48-jährige Lenker erlag trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch Rettung und ein Notarztteam noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Unfall Rangersdorf
© FF Winklern

Unfall Rangersdorf
© FF Winklern

Zur Bergung der Männer und zur Absicherung der Unfallstelle standen auch sechs Freiwillige Feuerwehren mit rund 70 Mann im Einsatz.

