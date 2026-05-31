Preis-Schock für Ballermann-Urlauber

Auch am Playa de Palma auf Mallorca können Urlauber den Preisanstiegen nicht entkommen. Dort kosten nun die Liegen und Sonnenschirme das Doppelte.

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Am Playa de Palma auf Mallorca ist eines immer sicher: Die Liegen und Schirme sind schon am frühen Vormittag komplett ausgebucht. Früher brauchte man Glück, nun benötigt man auch viel Geld dafür.

Riesiger Preisanstieg

Der neue Betreiber hat die Preise für Strandliegen und Sonnenschirme kräftig angehoben. Eine einfache Liege kostet statt 6 Euro jetzt 10 Euro. Für einen Sonnenschirm wird mittlerweile auch 10 Euro verlangt. Zwei Liegen und ein Schirm kosten Urlauber nun 30 Euro pro Tag.

Noch teurer sind die Luxus-Betten direkt am Strand im neuen VIP-Bereich. Laut spanischen Medien liegen dort die Preise bei bis zu 70 Euro pro Tag.

Trotzdem stürmen Urlauber Mallorca. Erneut gehört die Playa de Palma zu den beliebtesten Urlaubszielen des Sommers. Viele berichten von belegten Strandliegen am Vormittag und einem vollen Strand.

Weniger Liegen am Strand

Verantwortlich für den Preisanstieg ist die stark reduzierte Anzahl der Strandliegen. Früher standen rund 6000 zur Verfügung, heute sind es nur noch 4436 Liegen.

Zusätzlich wurde auch bei den Sonnenschirmen gekürzt. Als Begründung wurde der fehlende Platz und Sand am Strand genannt.

Doch eine gute Neuerung für Touristen gibt es trotzdem: Viele Sonnenschirme bieten nun ein kleinen Schließfach an. Dort können Urlauber Handy oder Geldbörse verstauen.