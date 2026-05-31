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Mit einer Bedingung

Urlaubsinsel bietet kostenloses Wohnen an

Insel Syros © Getty Images/Cavan Images RF
Die griechischen Inseln sind beliebte Reiseziele für Urlauber. Doch nun bietet eine Trauminsel kostenloses Wohnen an, und das unter einer Bedingung.
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Das Leben auf einer Trauminsel in Griechenland genießen, das ist ein Traum vieler Menschen. Nun kann man auf Syros kostenlos leben, aber nur unter einer Bedingung.

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Interessenten sollten Katzen lieben. Denn die Tierschutzorganisation "Syroscats" sucht aktuell ehrenamtliche Mitarbeiter ab 25 Jahren. Die Organisation erklärt: "Wir freuen uns über Freiwillige – Einzelpersonen oder Paare – die fit, reif, gesund und selbstständig sind."

Trauminsel für Katzenliebhaber

Als Gegenleistung müssen die ehrenamtlichen Mitarbeiter Katzen lieben. Sie müssen nämlich für mindestens einen Monat etwa fünf Stunden pro Tag an fünf Tagen in der Woche sich um die Tiere kümmern.

Die Tierschutzorganisation bezahlt die Unterkunft, Frühstück und Nebenkosten der Mitarbeiter. Die Organisation sucht: "Wenn Sie eine Ausbildung oder Erfahrung als Tierarzthelfer/in oder Erfahrung mit wilden Katzen haben, sind Sie besonders willkommen, aber wir freuen uns über alle Katzenliebhaber, solange Sie bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen, zuverlässig und selbstständig sind und pünktlich erscheinen können."

Die wichtigste Stadt auf Syros ist die Stadt Ermoupoli. Sie wirkt nicht wie ein traditionelles Fischerdorf, sondern schaut aus wie eine elegante Hafenstadt aus dem 19. Jahrhundert. Die Stadt hat breite Plätze, prächtige Bürgerhäuser, Marmortreppen und ein wunderschönes Rathaus. Syros war einst eine der wichtigsten Hafenstädte Griechenlands.

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