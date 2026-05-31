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Burg Beaufort

Israel nimmt berühmte Kreuzritterburg ein

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Israel hat nach eigenen Angaben im Zuge seiner Bodenoffensive gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon die Burg Beaufort eingenommen.
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Israelische Soldaten seien "auf den Gipfel von Beaufort zurückgekehrt und haben dort erneut die israelische Flagge gehisst", erklärte Verteidigungsminister Israel Katz am Sonntag. Zugleich riefen die israelischen Streitkräfte zur Evakuierung sämtlicher libanesischer Gebiete südlich des Flusses Sahrani auf.

© Getty Images

Die Burg Beaufort ist eine mittelalterliche Kreuzritterburg. Sie wurde bereits in einem früheren Libanon-Krieg im Jahr 1982 von der israelischen Armee erobert. Die israelische Besatzung der Festung kam 2007 mit dem Kriegsfilm "Beaufort" in die Kinos.

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