Malta: Labour Party feiert historischen Wahlsieg

Die regierende Labour Party von Ministerpräsident Robert Abela hat laut Hochrechnungen die vorgezogene Parlamentswahl in Malta gewonnen.

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Im Auszählungszentrum in Naxxar brach am Sonntag Jubel aus, als Beamte das Ergebnis verkündeten. An mehreren Orten der zur Europäischen Union gehörenden Mittelmeerinsel wurden Feuerwerkskörper gezündet. Abela hatte die ein Jahr vorgezogene Parlamentswahl im April ausgerufen.

Der 48-Jährige begründete dies damit, dass seine Regierung angesichts geopolitischer Krisen ein neues Mandat benötige, um den stark von Importen abhängigen Inselstaat zu schützen. Abela steht seit 2020 an der Spitze der maltesischen Regierung. Sein Vater George war von 1982 bis 1992 und von 2009 bis 2014 Staatspräsident. Vor Abela war Jospeh Muscat, ebenfalls Labour, ab 2013 zwei Perioden lang Regierungschef.

Die oppositionelle Nationalistische Partei war mit ihrem 30 Jahre alten Vorsitzenden Alex Borg angetreten. Der Anwalt und einstige "Mr. World Malta" hatte die Wählerinnen und Wähler zu einem politischen Wechsel aufgerufen.

Wirtschaftswachstum aber Sorgen

Malta, der kleinste und am dichtesten besiedelte Mitgliedstaat der Europäischen Union, verzeichnete im vergangenen Jahr ein Wirtschaftswachstum von 4,0 Prozent. Die Wirtschaft ist stark von Tourismus, Onlineglücksspiel und Finanzdienstleistungen abhängig. Zugleich gibt es Sorgen über Korruption, zu starke Bebauung, steigende Belastungen für Infrastruktur und öffentliche Dienste sowie mögliche Folgen des Iran-Kriegs für Tourismus und Inflation.

Die Wahl hatte am Samstag stattgefunden. Die Stimmzettel wurden aber erst am Sonntag ausgezählt, nachdem sie über Nacht zum zentralen Auszählungszentrum nach Naxxar gebracht worden waren.

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