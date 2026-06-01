Frau auf Zebrastreifen übersehen – sofort tot

In Feldbach in der Südoststeiermark kam es zu einem tragischen Vorfall im Straßenverkehr. Eine ältere Fußgängerin wurde von einem Auto erfasst und erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

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Das Drama passierte am Sonntag gegen 18:45 Uhr, als ein 72-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Jennersdorf auf der Gleichenberger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Im Bereich eines Schutzweges kam es plötzlich zur fatalen Kollision mit der 70-jährigen Frau aus dem Bezirk Südoststeiermark. Erstangaben zufolge hat der Lenker des Wagens die Fußgängerin wohl übersehen.

Rettungskräfte kämpften vergeblich

Sofort nach dem Zusammenstoß starteten anwesende Personen Erste-Hilfe-Maßnahmen. Auch das Österreichische Rote Kreuz und eine Notärztin leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein und kämpften um das Leben der Frau. Doch jede Hilfe kam zu spät: Die 70-Jährige verstarb aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen noch direkt an der Unfallstelle. Ein beim Autofahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Ermittlungen zum Hergang laufen

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen. Bislang ist unklar, ob die Fußgängerin den Schutzweg direkt benutzte oder die Fahrbahn eventuell einige Meter davor überqueren wollte. Um den Vorfall lückenlos aufzuklären, hat die Staatsanwaltschaft Graz eine Obduktion des Todesopfers angeordnet. Zudem wurde das Auto des 72-Jährigen für weitere Untersuchungen sichergestellt.

Großeinsatz vor vielen Passanten

Vor Ort herrschte großer Trubel, da sich viele Passanten im Bereich der Unfallstelle aufhielten. Um eine ordnungsgemäße und ungestörte Unfallaufnahme zu garantieren, standen mehrere Streifen der Polizei sowie zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Feldbach im Einsatz.