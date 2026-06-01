Todesopfer bei Wohnungsbrand

In Amstetten kam es in der Nacht auf Montag zu einem tragischen Wohnungsbrand, bei dem für einen Bewohner jede Hilfe zu spät kam. Trotz eines Großeinsatzes verstarb die Person noch vor Ort.

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Kurz vor Mitternacht schlug die Bereichsalarmzentrale Alarm. In einer Wohnung in Amstetten war aus bislang noch völlig ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Amstetten und Edla-Boxhofen rückten sofort zum Brandort aus. Auch die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich reagierte umgehend und schickte das Rote Kreuz Amstetten sowie einen Notarzt direkt zur Einsatzstelle, da akute Gefahr im Verzug war.

Atemschutztrupp startet Personensuche

Beim Eintreffen der Retter vor Ort erhärtete sich schnell der schlimme Verdacht, dass sich noch jemand in den völlig verqualmten Räumlichkeiten aufhalten könnte. Ohne Zögern drang ein Atemschutztrupp in die stark verrauchte Wohnung vor, um gezielt nach Vermissten zu suchen. Schon nach kurzer Zeit stießen die Feuerwehrleute auf eine Person. Sie wurde mit einer Korbschleiftrage schnellstmöglich aus der Gefahrenzone gerettet und draußen direkt dem wartenden Rettungsdienst übergeben.

Reanimation verläuft erfolglos

Während ein zweiter Atemschutztrupp die Räume nach weiteren Personen absuchte und die Wohnung kontrollierte, begann das medizinische Team sofort mit der Arbeit. Die Sanitäter und der Notarzt leiteten umgehend umfangreiche Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Zeitgleich lokalisierte die Feuerwehr den Brandherd und konnte das Feuer rasch ablöschen. Trotz des extrem schnellen Einsatzes aller Retter blieben die Reanimationsversuche am Ende leider erfolglos. Die Person verstarb noch direkt an der Einsatzstelle.

Ursache des Feuers unklar

Nachdem die Löscharbeiten komplett abgeschlossen waren, setzte die Feuerwehr einen Überdruckbelüfter ein, um die betroffene Wohnung restlos vom dichten Rauch zu befreien. Wie genau es zu dem folgenschweren Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die genaue Brandursache ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.