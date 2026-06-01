TV
Radio
E-Paper
Österreich

Nach Unwetter

Frau (68) von Ast am Kopf getroffen und verletzt

Die Feuerwehr räumte den Gefahrenbereich. © FF Kitzbühel
Das verletzte Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.
OE24 auf Google bevorzugen

Tirol. Ein kurzes aber heftiges Unwetter in Kitzbühel sorgte am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr dafür, dass ein dicker Ast von einem Baum abbrach. Er stürzte zu Boden und traf eine 68 Jahre alte Frau, die zu Fuß unterwegs war, am Kopf. Dabei wurde die 68-Jährige verletzt. Sie konnte laut Polizei noch selbstständig den Notruf wählen.

Auch interessant

Kinderhasser (84) ballerte mit Pistole herum

Russin (17) stach in Wien Türken in den Rücken

Unwetter zieht Schneise der Verwüstung durchs Land

Rettung und Feuerwehr rückten aus

Das Opfer wurde von der Rettung versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.

Die Feuerwehr räumte den Gefahrenbereich. © FF Kitzbühel

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kitzbühel rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus. Die Einsatzkräfte sperrten den betroffenen Abschnitt des Römerwegs, sicherten die Umgebung und entfernten den abgebrochenen Baum.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Frau (68) von Ast am Kopf getroffen und verletzt

Rollator-Pensionist (93) brutal ausgeraubt

36-Jähriger starb bei Wohnungsbrand

Messer-Mann überfiel sogar eine Bäckerei

Frau auf Zebrastreifen übersehen – sofort tot

Auto ging in Flammen auf

Russin (17) stach in Wien Türken in den Rücken

Mai in Österreich SO heiß wie nie

Kinderhasser (84) ballerte mit Pistole herum

Crash auf Übungsfahrt: Auto in Flammen