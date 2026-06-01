Frau (68) von Ast am Kopf getroffen und verletzt

Das verletzte Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

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Tirol. Ein kurzes aber heftiges Unwetter in Kitzbühel sorgte am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr dafür, dass ein dicker Ast von einem Baum abbrach. Er stürzte zu Boden und traf eine 68 Jahre alte Frau, die zu Fuß unterwegs war, am Kopf. Dabei wurde die 68-Jährige verletzt. Sie konnte laut Polizei noch selbstständig den Notruf wählen.

Rettung und Feuerwehr rückten aus

Das Opfer wurde von der Rettung versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.

Die Feuerwehr räumte den Gefahrenbereich. © FF Kitzbühel

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kitzbühel rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus. Die Einsatzkräfte sperrten den betroffenen Abschnitt des Römerwegs, sicherten die Umgebung und entfernten den abgebrochenen Baum.