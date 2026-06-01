Bub (11) kracht mit E-Scooter in Auto

Ohne Helm, ohne Blinker und auch ohne Kenntnis der Verkehrsregeln für einen 11-Jährigen auf einer Kreuzung direkt in ein Auto - und danach ins Spital.

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NÖ. Ein Elfjähriger, der nicht optimal ausgerüstet mit einem E-Scooter am Wochenende in Eckartsau (Bezirk Gänserndorf) unterwegs war, wurde von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der Bub dürfte ein "Vorrang geben"-Schild übersehen haben und in die L8 eingefahren sein, wo er mit dem Wagen eines 51-Jährigen zusammenkrachte.

Ohne Helm und zu schnell

Zu dem schweren Unfall war es am Samstagnachmittag gekommen: Trotz einer Vollbremsung des Autofahrers krachte der Unterstufenschüler mit seinem motorisierten Roller gegen die rechte Seite des Pkw. In weiterer Folge prallte das Kind mit dem ungeschützten Kopf gegen die Windschutzscheibe und blieb bewusstlos am Asphalt liegen. Der Autolenker leistete Erste Hilfe. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Bub ins Spital gebracht. Der E-Scooter des Elfjährigen war übrigens nicht mit Blinkern versehen und möglicherweise geschwindigkeitsmäßig getunt gewesen.