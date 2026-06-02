TV
Radio
E-Paper
Österreich

Feierliche Fällung

Abschluss der Maibaum-Saison mit Wettsägen

Um die Wette schneiden.
Um die Wette schneiden. © Stadt Mödling
Genau ein Monat lang stand der Maibaum als schöner Blickfang am Mödlinger Schrannenplatz. Am Sonntag beendete die feierliche Fällung mit anschließendem Wettschneiden die Maibaum-Feierlichkeiten.
OE24 auf Google bevorzugen

Zum traditionellen Maibaum-Umschneiden fanden sich vergangenen Sonntag zahlreiche Politiker:innen, angeführt von Bürgermeisterin Silvia Drechsler, Vizebürgermeister Rainer Praschak und Forst-Stadtrat Leo Lindebner, ein.

Eine Scheibe vom Maibaum abschneiden

Musikalisch umrahmt von der Blasmusikkapelle der Stadtgemeinde Mödling fällten Stadtchefin Drechsler mit ihrem Vize Praschak den Baum, danach ging es ans Wettschneiden. Zahlreiche Teams traten an und versuchten so schnell wie möglich, eine Scheibe vom Maibaum abzuschneiden. Hier hatten Rainer Praschak gemeinsam mit Leo Lindebner die Nase vorne.

Auch interessant

Österreich schlägt Tunesien in Unterzahl

Sexismus-Eklat: Tennis-Star kassiert Rekord-Strafe

Rohrbruch legt Simmeringer Hauptstraße lahm

Offizielles Österreich-WM-Trikot: Fast ausverkauft!

"Wie die Katzenfrau!" Wirbel um Carmen Geiss

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

A3: zwei schwer beschädigte Pkw nach Auffahrunfall

Spar-Gutscheinheft spart 396 Euro

Gemeindevertreter-Kritik: "Mehr Wahlhelfer als Wähler"

Sommerferien-Stress ade! Land sorgt für Betreuung

Abschluss der Maibaum-Saison mit Wettsägen

Wildtier-Alarm: Assisi-Hof am Limit

Wut auf ÖBB: "Kundenservice unter jeder Kritik"

Frequency & Nova Rock müssen Müllpfand zurückzahlen

Straßen-Finale in Guntersdorf: 1,25 Mio. Euro für die letzte Runde!

Sintflut-Match! Priester gehen gegen Winzer baden