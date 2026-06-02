Feierliche Fällung
Abschluss der Maibaum-Saison mit Wettsägen
Zum traditionellen Maibaum-Umschneiden fanden sich vergangenen Sonntag zahlreiche Politiker:innen, angeführt von Bürgermeisterin Silvia Drechsler, Vizebürgermeister Rainer Praschak und Forst-Stadtrat Leo Lindebner, ein.
Eine Scheibe vom Maibaum abschneiden
Musikalisch umrahmt von der Blasmusikkapelle der Stadtgemeinde Mödling fällten Stadtchefin Drechsler mit ihrem Vize Praschak den Baum, danach ging es ans Wettschneiden. Zahlreiche Teams traten an und versuchten so schnell wie möglich, eine Scheibe vom Maibaum abzuschneiden. Hier hatten Rainer Praschak gemeinsam mit Leo Lindebner die Nase vorne.
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