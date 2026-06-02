Abschluss der Maibaum-Saison mit Wettsägen

Genau ein Monat lang stand der Maibaum als schöner Blickfang am Mödlinger Schrannenplatz. Am Sonntag beendete die feierliche Fällung mit anschließendem Wettschneiden die Maibaum-Feierlichkeiten.

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Zum traditionellen Maibaum-Umschneiden fanden sich vergangenen Sonntag zahlreiche Politiker:innen, angeführt von Bürgermeisterin Silvia Drechsler, Vizebürgermeister Rainer Praschak und Forst-Stadtrat Leo Lindebner, ein.

Eine Scheibe vom Maibaum abschneiden

Musikalisch umrahmt von der Blasmusikkapelle der Stadtgemeinde Mödling fällten Stadtchefin Drechsler mit ihrem Vize Praschak den Baum, danach ging es ans Wettschneiden. Zahlreiche Teams traten an und versuchten so schnell wie möglich, eine Scheibe vom Maibaum abzuschneiden. Hier hatten Rainer Praschak gemeinsam mit Leo Lindebner die Nase vorne.