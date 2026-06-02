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Eröffnungspremiere

Emotionales Comeback bei Sommerspiele Sitzenberg

Ein urkomisches Verwirrspiel.
Ein urkomisches Verwirrspiel. © Fabian Steppan
Die Sommerspiele Schloss Sitzenberg eröffnen auch heuer wieder den niederösterreichischen Theatersommer.
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Am 3. Juni fällt im stimmungsvollen Schlosshof der Startschuss für das Theaterfest NÖ mit dem beliebten Komödien-Klassiker "Der Raub der Sabinerinnen" – und kurz vor der Premiere sorgt eine überraschende Personalentscheidung für Aufsehen.

Urkomisches Verwirrspiel voller Pannen

Im Mittelpunkt des turbulenten Schwanks steht Professor Gollwitz, der ein längst vergessenes Römerdrama aus seiner Jugend vor der Öffentlichkeit verbergen will. Als ein chaotischer Theaterdirektor das Manuskript entdeckt und unbedingt aufführen möchte, beginnt ein urkomisches Verwirrspiel voller Missverständnisse, Notlügen und Pannen.

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Überraschendes Comeback für Michaela Ehrenstein

Urkomische Szenen.
Urkomische Szenen. © Fabian Steppan

Für die Inszenierung zeichnet Regisseurin Anke Zisak verantwortlich. Auf der Bühne stehen unter anderem Sandra Högl, Doris Richter-Bieber, Kurt Hexman, Stephan Paryla-Raky und Felix Kurmayer.

Kurz vor der Premiere musste das Ensemble jedoch einen Ausfall verkraften: Schauspielerin Angela Schneider fällt krankheitsbedingt aus. Für sie springt niemand Geringerer als Michaela Ehrenstein ein. Die Mitbegründerin der Sommerspiele und langjährige Intendantin kehrt damit nach zwölf Jahren an ihre frühere Wirkungsstätte zurück – ein emotionales Comeback, das beim Publikum für besondere Vorfreude sorgen dürfte.

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