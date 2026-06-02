Aggro-Pärchen verletzt in Wien drei Polizisten

Als die Cops anklopften, um offene Verkehrsstrafen einzutreiben, drehte ein 20-jähriger Serbe durch. Auch seine junge Freundin (16) wurde rabiat.

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Wien. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf suchten Montagfrüh in Floridsdorf die Wohnadresse eines 20-Jährigen auf, um offene Verwaltungsstrafen - wegen Falschparkens und anderer Verkehrsdelikte, die nicht eingezahlt worden waren - behördlich einzuheben. Übel gelaunt öffnete der Serbe die Wohnungstür.

Von Beginn an zeigte sich der junge Mann höchst aggressiv, schnauzte nur herum und kam auch der mehrfachen Aufforderung nicht nach, sein Identitätsdokument vorzuweisen. Ebenso in der Wohnung befand sich eine 16-jährige Wienerin, die zunächst versuchte, ihren Freund zu beruhigen, was den Heißsporn erst recht aufregte, worauf er immer aufbrausender wurde und schließlich die Beamten attackierte.

Zwei Beamte mussten ins Krankenhaus

In weiterer Folge mussten die Polizisten erhebliche Körperkraft anwenden, um den "Balkan-Fighter" wegen versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt vorläufig festzunehmen. Als die Handschellen klickten, mischte sich plötzlich die 16-Jährige in die Amtshandlung ein und ging ihrerseits nun auf die Uniformierten los. Sie wurde ebenso vorläufig festgenommen.

Drei Beamte wurden während des Einsatzes verletzt, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus zur weiteren Versorgung und konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen.