TV
Radio
E-Paper
Österreich

Wegen Geldstrafen

Aggro-Pärchen verletzt in Wien drei Polizisten

Handschellen für 20-Jährigen und seine Freundin. © Apa/Symbolbild
Als die Cops anklopften, um offene Verkehrsstrafen einzutreiben, drehte ein 20-jähriger Serbe durch. Auch seine junge Freundin (16) wurde rabiat.
OE24 auf Google bevorzugen

Wien. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf suchten Montagfrüh in Floridsdorf die Wohnadresse eines 20-Jährigen auf, um offene Verwaltungsstrafen - wegen Falschparkens und anderer Verkehrsdelikte, die nicht eingezahlt worden waren - behördlich einzuheben. Übel gelaunt öffnete der Serbe die Wohnungstür.

Auch interessant

US-Radler (22) wurde zur lebendigen Fackel

Mädchen (17) starb nach Blinddarm-OP: Ermittlungen gegen drei Ärzte

Toter (36) nach Brand: Zigarettenglut löste Feuer aus

Von Beginn an zeigte sich der junge Mann höchst aggressiv, schnauzte nur herum und kam auch der mehrfachen Aufforderung nicht nach, sein Identitätsdokument vorzuweisen. Ebenso in der Wohnung befand sich eine 16-jährige Wienerin, die zunächst versuchte, ihren Freund zu beruhigen, was den Heißsporn erst recht aufregte, worauf er immer aufbrausender wurde und schließlich die Beamten attackierte.

Zwei Beamte mussten ins Krankenhaus

In weiterer Folge mussten die Polizisten erhebliche Körperkraft anwenden, um den "Balkan-Fighter" wegen versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt vorläufig festzunehmen. Als die Handschellen klickten, mischte sich plötzlich die 16-Jährige in die Amtshandlung ein und ging ihrerseits nun auf die Uniformierten los. Sie wurde ebenso vorläufig festgenommen.

Drei Beamte wurden während des Einsatzes verletzt, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus zur weiteren Versorgung und konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Spielzeug-Audi explodierte beim Aufladen

Rohrbruch legt Simmeringer Hauptstraße lahm

Mädchen (17) starb nach Blinddarm-OP: Ermittlungen gegen drei Ärzte

Nachwuchs-Freude bei Nördlichen Felsenpinguinen

Aggro-Pärchen verletzt in Wien drei Polizisten

US-Radler (22) wurde zur lebendigen Fackel

37 Kilo Cannabis: 19-Jährige am Flughafen festgenommen

MA 35 zündet Turbo bei Staatsbürgerschaften

Streit um Frau: Neuer attackierte Ex mit Hammer

Toter (36) nach Brand: Zigarettenglut löste Feuer aus