Regenbogenparade
Mit dem Demo-Schild zum VIP-Ticket
Pride-Fans aufgepasst! Wien Energie verlost gemeinsam mit dem Wiener Würstelstand zweimal zwei Plätze auf dem Wien Energie Truck bei der Regenbogenparade am 13. Juni.
Wer gewinnen möchte, muss Kreativität beweisen - dafür gibt es zwei Möglichkeiten: entweder online oder direkt in Spittelau. Jene Person, die am 3. Juni beim Opening-Event am Wiener Würstelstand das beste Demo-Schild bastelt, gewinnt! Außerdem: Wer nicht vor Ort sein kann, hat alternativ die Möglichkeit, den Social-Media-Kanälen der Veranstalter zu folgen, eine Begleitperson in den Kommentaren zu markieren und zu begründen, warum gerade er oder sie gewinnen soll.
Dabei hat das Opening-Event in Spittelau einiges zu bieten: Neben Würstelstandspezialitäten wie Hot-Dogs und Bosna-Würstel heizen zwei DJs mit ihren Sets den Gästen vor Ort von 17 bis 22:30 Uhr mächtig ein. Einfach vorbeikommen, mitfeiern und mit ein bisschen Glück das große Los ziehen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden