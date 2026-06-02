Mit dem Demo-Schild zum VIP-Ticket

Am morgigen Mittwoch werden 2x2 Plätze auf dem Wien Energie Truck für die Regenbogenparade am 13. Juni verlost.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Pride-Fans aufgepasst! Wien Energie verlost gemeinsam mit dem Wiener Würstelstand zweimal zwei Plätze auf dem Wien Energie Truck bei der Regenbogenparade am 13. Juni.

Wer gewinnen möchte, muss Kreativität beweisen - dafür gibt es zwei Möglichkeiten: entweder online oder direkt in Spittelau. Jene Person, die am 3. Juni beim Opening-Event am Wiener Würstelstand das beste Demo-Schild bastelt, gewinnt! Außerdem: Wer nicht vor Ort sein kann, hat alternativ die Möglichkeit, den Social-Media-Kanälen der Veranstalter zu folgen, eine Begleitperson in den Kommentaren zu markieren und zu begründen, warum gerade er oder sie gewinnen soll.

Dabei hat das Opening-Event in Spittelau einiges zu bieten: Neben Würstelstandspezialitäten wie Hot-Dogs und Bosna-Würstel heizen zwei DJs mit ihren Sets den Gästen vor Ort von 17 bis 22:30 Uhr mächtig ein. Einfach vorbeikommen, mitfeiern und mit ein bisschen Glück das große Los ziehen.