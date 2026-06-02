Heidi Klum feiert 53er: Das steckt hinter der Torte

Auf Instagram gab Heidis Tochter Leni intime Einblicke in Mamas Ehrentag und enthüllt dabei auch ein kleines Geheimnis

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Bei der Model-Mama ging es zum Ehrentag wieder einmal gewohnt turbulent und feuchtfröhlich zu. Heidi Klum zelebrierte ihren 53. Geburtstag am Montag (1. Juni) mit einer rauschenden Sommerparty im Kreise ihrer Liebsten („family and friends”).

Süße Überraschung von Leni

Tochter Leni (22) ließ es sich dabei nicht nehmen, im Netz die absoluten Highlights der Party zu teilen – inklusive hochkarätiger Gästeliste und einer ganz speziellen, selbstgemachten Überraschung.

Wenn die Klum zum Wiegenfest lädt, ist großes Kino garantiert. Für die kulinarische Hauptattraktion des Tages sorgte diesmal die älteste Tochter des Hauses: „Habe Mamas Geburtstagskuchen gemacht”, ließ Leni Klum ihre Community stolz via Social Media wissen. Auf dem Schnappschuss glänzte eine Torte, auf der die Zahl 53 liebevoll mit frischen Blaubeeren drapiert war. Damit aber nicht genug der Familien-Idylle: In einer weiteren Instagram-Story dokumentierte Leni den großen Moment, als Bruder Henry (20) das mit Kerzen bestückte Prachtstück feierlich an das Geburtstagskind übergab.

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Ein Tänzchen mit Hündchen Fritz

Die Jubilarin zeigte sich beim Ausblasen gewohnt stilsicher und sommerlich: Im luftigen, langen Sommerkleid und mit cooler Sonnenbrille auf der Nase hielt Heidi Klum dabei Hündchen Fritz im Arm. Während die geladene Partygesellschaft lauthals das klassische „Happy Birthday”-Gstanzl anstimmte, drehte sich die sichtlich gerührte Model-Mama vergnügt im Kreis.

Promi-Gäste gratulierten

Gefeiert wurde übrigens auf Klums luxuriösem Anwesen in Los Angeles, wo sich auch ein ganz besonderer Gratulant unter die Gäste mischte. Wie spätere Aufnahmen verrieten, feierte kein Geringerer als US-Star-DJ Diplo (47) mit. Ein echter Freund des Hauses: Gemeinsam mit dem Musiker hatte Heidi Klum den Song „Red Eye” aufgenommen, der dem Publikum hierzulande als offizieller Titelsong der eben erst finalisierten 21. Staffel von „Germany's next Topmodel” im Ohr geblieben ist.

Emotionale Grüße und ein bisserl Schmankerl-Neid

Schon vor der großen Sause meldete sich Sohn Henry mit einer Extraportion Nostalgie via Instagram zu Wort. Er teilte mehrere gemeinsame Erinnerungsfotos, darunter ein rührendes, älteres Bild, das Heidi vor etlichen Jahren mit all ihren vier Kindern im TV-Studio zeigt, versehen mit den schlichten Worten: „Alles Gute zum Geburtstag Mama”.

Heidi Klum bläst die Kerzen aus © Instagram

Natürlich durften da auch die öffentlichen Glückwünsche aus der Tokio-Hotel-Ecke nicht fehlen. Schwager Bill Kaulitz (36) schickte via Netz ein virtuelles Bussi: „Alles Liebe zum Geburtstag Maus. Ich liebe dich für immer”, streute er der Schwägerin zu zwei gemeinsamen Fotos Rosen. Später lieferte Bill in seiner Story auch gleich den Beweis, dass bei der Klum-Party niemand hungrig nach Hause gehen musste, und filmte das üppige Buffet.

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Zwischen einem Meer aus bunten Blumen warteten jede Menge deftige und feine Snacks auf die Partygäste – von unkomplizierten Chips und Brezeln bis hin zu handlichen Tomaten-Mozzarella-Sticks. Ganz vorne mit dabei beim Feiern war selbstverständlich auch Heidis Ehemann Tom Kaulitz (36). Der Musiker genoss den Ehrentag seiner Liebsten sichtlich entspannt im farbenfrohen Hemd und mit einer edlen Zigarre in der Hand.