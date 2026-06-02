Nach Exzessen: Kroatien führt neues Verbot ein

Kroatien geht verstärkt gegen Alkohol-Exzesse in beliebten Urlaubsorten vor.

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Nach einer Gesetzesänderung können Städte und Gemeinden ab sofort den nächtlichen Verkauf von Alkohol einschränken oder ganz verbieten.

Das kroatische Parlament verabschiedete die Reform mit breiter Zustimmung. Ziel ist es, die Lebensqualität der Einwohner in stark frequentierten Tourismusregionen zu verbessern und Probleme durch übermäßigen Alkoholkonsum einzudämmen.

Alkoholverbot

Die neue Regelung ermöglicht es den Kommunen, den Verkauf von Alkohol während der Nachtstunden zu untersagen. Betroffen sind vor allem Geschäfte, Kioske und Tankstellen. Bars, Restaurants und andere Gastronomiebetriebe sind von den Einschränkungen ausgenommen und dürfen weiterhin alkoholische Getränke ausschenken.

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Hintergrund der Gesetzesänderung sind zunehmende Beschwerden über das Verhalten von Urlaubern in einigen der beliebtesten Ferienregionen des Landes. In den vergangenen Jahren häuften sich Berichte über stark alkoholisierte Touristen, die nachts auf Straßen und Plätzen feierten, Lärm verursachten oder durch öffentliches Urinieren und andere Ordnungswidrigkeiten auffielen. Vor allem in den Sommermonaten sorgte dies immer wieder für Spannungen zwischen Einheimischen und Besuchern.

Zwischen 21 und 6 Uhr

Mehrere Touristenhochburgen wollen die neue Möglichkeit nun rasch nutzen. So kündigte die Küstenstadt Split bereits an, den Verkauf von Alkohol zwischen 21 Uhr und 6 Uhr morgens verbieten zu wollen. Auch die Insel Hvar und die Hafenstadt Zadar planen ähnliche Maßnahmen. Selbst in der Hauptstadt Zagreb wird ein entsprechendes Verbot derzeit geprüft. Tourismusminister Tonči Glavina betonte, die Reform richte sich nicht gegen Urlauber. Vielmehr gehe es darum, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tourismus und Lebensqualität für die lokale Bevölkerung zu schaffen. Städte und Regionen sollten nicht ausschließlich den Bedürfnissen des Tourismus untergeordnet werden, sondern auch für ihre Bewohner lebenswert bleiben.

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Für Kroatien ist das Thema von großer Bedeutung. Der Tourismus zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Landes und trägt rund ein Fünftel zur Wirtschaftsleistung bei. Jährlich besuchen Millionen Gäste die Adriaküste und die zahlreichen Inseln.

Mit den neuen Regeln versucht das Land nun, den Tourismus nachhaltiger zu gestalten und gleichzeitig die negativen Begleiterscheinungen des Partytourismus einzudämmen. Urlauber müssen sich deshalb künftig je nach Reiseziel auf neue Vorschriften einstellen. Während der Konsum in Restaurants und Bars weiterhin möglich bleibt, könnte der nächtliche Kauf von Alkohol in vielen kroatischen Ferienorten schon bald deutlich eingeschränkt werden.