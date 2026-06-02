Wien: 20-Jähriger prügelt auf Polizisten ein - zwei im Spital

Ein Routineeinsatz der Polizei ist Montagfrüh völlig eskaliert. Als Beamte bei einem 20-Jährigen offene Geldstrafen vollstrecken wollten, kam es zu dramatischen Szenen.

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Ausweis verweigert, Stimmung kippt

Laut Polizei suchten drei Beamte den 20-jährigen Mann in Floridsdorf auf, um offene Geldstrafen einzukassieren. Doch schon zu Beginn des Einsatzes zeigte sich der junge Mann äußerst unkooperativ. Er soll weder seine Identität nachgewiesen noch Bereitschaft gezeigt haben, die ausstehenden Beträge zu begleichen.

Während die Situation zunächst noch verbal geführt wurde, verschärfte sich die Lage innerhalb weniger Minuten. Eine 16-Jährige versuchte laut den Ermittlern zunächst noch, beruhigend auf den Mann einzuwirken.

Plötzlich fliegen die Fäuste

Dann eskalierte die Situation völlig. Der 20-Jährige Serbe soll zunehmend aggressiv geworden sein und schließlich einen der Beamten attackiert haben. Die anderen Polizisten mussten eingreifen und den Mann mit erheblichem Kraftaufwand überwältigen.

Selbst am Boden dürfte sich der Verdächtige weiter heftig gewehrt haben. Erst nach einem intensiven Gerangel gelang es den Einsatzkräften, ihm Handschellen anzulegen.

Drei Polizisten verletzt

Insgesamt wurden bei dem Einsatz drei Polizisten verletzt. Zwei Beamte mussten zur weiteren Behandlung sogar in ein Krankenhaus gebracht werden.

© Land OÖ/Getty/Fotokerschi

Für den 20-Jährigen klickten schließlich die Handschellen. Welche strafrechtlichen Konsequenzen ihnen nun drohen, werden die laufenden Ermittlungen zeigen.