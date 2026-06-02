Brutale Attacke
Wien: 20-Jähriger prügelt auf Polizisten ein - zwei im Spital
Ausweis verweigert, Stimmung kippt
Laut Polizei suchten drei Beamte den 20-jährigen Mann in Floridsdorf auf, um offene Geldstrafen einzukassieren. Doch schon zu Beginn des Einsatzes zeigte sich der junge Mann äußerst unkooperativ. Er soll weder seine Identität nachgewiesen noch Bereitschaft gezeigt haben, die ausstehenden Beträge zu begleichen.
Während die Situation zunächst noch verbal geführt wurde, verschärfte sich die Lage innerhalb weniger Minuten. Eine 16-Jährige versuchte laut den Ermittlern zunächst noch, beruhigend auf den Mann einzuwirken.
Plötzlich fliegen die Fäuste
Dann eskalierte die Situation völlig. Der 20-Jährige Serbe soll zunehmend aggressiv geworden sein und schließlich einen der Beamten attackiert haben. Die anderen Polizisten mussten eingreifen und den Mann mit erheblichem Kraftaufwand überwältigen.
Selbst am Boden dürfte sich der Verdächtige weiter heftig gewehrt haben. Erst nach einem intensiven Gerangel gelang es den Einsatzkräften, ihm Handschellen anzulegen.
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Drei Polizisten verletzt
Insgesamt wurden bei dem Einsatz drei Polizisten verletzt. Zwei Beamte mussten zur weiteren Behandlung sogar in ein Krankenhaus gebracht werden.
Für den 20-Jährigen klickten schließlich die Handschellen. Welche strafrechtlichen Konsequenzen ihnen nun drohen, werden die laufenden Ermittlungen zeigen.
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