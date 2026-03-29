13-Jähriger rettet Vater nach Notfall im Auto

Durch sein schnelles und couragiertes Handeln wurde Matthias (13) zum Held des Tages: Sein Vater hatte während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten und wurde ohnmächtig. Der Bursche konnte das Auto vom Beifahrersitz aus stoppen.

OÖ. Vorbildlich reagierte in der Stadt Steyr am Abend Freitagabend ein Teenager reagierte. So beginnt die Presseaussendung der Polizei und somit ist die Heldentat des 13-Jährigen quasi amtlich.

© FOTOKERSCHI, Martin Scharinger

Was war genau passiert? Matthias wollte mit seinem Vater in ein Lokal fahren und abendessen. Als der 37-Jährige mit dem Auto in Steyr auf der Pacherstraße unterwegs war, kam es plötzlich zu einem medizinischen Notfall, der Vater verlor das Bewusstsein. Der Teenie saß auf dem Beifahrersitz und ergriff von dort aus die Lenkung. „Ich habe versucht, dass ich so gerade wie möglich mitten auf der Straße bleibe, damit ich keine Passanten treffe", schildert der Schüler gegenüber dem ORF OÖ. "Die Autofahrer haben gleich gewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Darum sind sie auf die Seite gefahren. Und dann habe ich eigentlich freie Bahn gehabt zum Bremsen."

In dem Moment, da der Lieferwagen seines Vaters zum Stillstand gekommen war, sprang der Bursche aus dem Auto und begann umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Auch Passanten beteiligten, die er anhielt, kümmerten sich sofort um den kollabierter Vater. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 37-Jährige bereits wieder bei Bewusstsein, er wurde anschließend ins Krankenhaus Steyr gebracht.