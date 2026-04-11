Heidi Klum sorgt mit Verkleidung für Aufsehen beim Coachella Festival

Die Coachella-Season ist gestartet und zieht wieder tausende Besucher an. Mitten im Geschehen: Heidi Klum, die mit einem auffälligen Look und Verkleidung für Aufmerksamkeit sorgt.

In Los Angeles hat die Coachella-Season begonnen, und auch Heidi Klum ist mit dabei. Das Festival nahe Palm Springs ist bekannt für Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad sowie für auffällige Outfits der mehr als 90.000 Besucher.

Coachella Festival © Getty

Wie jedes Jahr mischen sich zahlreiche Promis unter die Festivalgäste. Bereits 2025 feierten etwa Taylor Swift und Travis Kelce gemeinsam in der Menge. Um unerkannt zu bleiben, greifen viele Stars zu Verkleidungen.

Klum setzt auf Tarnung

Auch Heidi Klum nutzt diesen Trick. Mit einer Perücke und auffälligem Styling könnte sie laut Beschreibung mit anderen Prominenten verwechselt werden. Im Video wird deutlich: Andere Besucher erkennen sie nicht.

Für ihren Festival-Auftritt wählt Klum ein auffälliges Outfit. Ihr langärmliges Oberteil ist mit Cut-Outs und transparenten Elementen gestaltet, kombiniert mit einem weißen Body und einer locker sitzenden Hose.

Festival voller Highlights

Kult-Band Katseye © Getty

Bereits auf der Fahrt zeigt sich Klum begeistert und singt in einem Video "It's time". Vor Ort besucht sie unter anderem einen Auftritt der Girlband "Katseye". Das Festival bleibt für seine extravaganten und freizügigen Looks bekannt.