Rock-Hammer: Der neue Hit der Rolling Stones kostet schon über 1.400 Euro!

Geheim-Aktion der Rolling Stones. Die Rock-Oldies liefern am Samstag ihre neue Single „Rough and Twisted“ unter dem Pseudonym „The Cockroaches“ und als absolute Rarität. In Österreich gab es nicht mal 20 Schallplatten davon! Jetzt blüht der Schwarzmarkt!

Die Rolling Stones legen wieder los und das in geheimer Mission. Am Samstag (11. April lieferten die Alt-Rocker ihre neue Single „Rough and Twisted“ unter dem Pseudonym „The Cockroaches“ (oe24 berichtete). Und das nicht mit einem gewohnten PR-Overkill sondern als streng limitierte Schallplatte. Den coolen Blues-Song im vertrauten Sound der 70er Jahre gibt es nämlich nur als „White Label“ Vinyl in einem neutralen Cover und das auch nur in auserwählten Geschäften, die man in einer Schnitzeljagd mit den geografische Koordinaten auf der Cockroaches-Webseite verriet.

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In Österreich waren gar nur 3 Plattenläden dabei. Auch das „Record’s Door“ in Schwechat. Die Platten durften auch als nicht Rolling Stones verkauft werden, sondern wurden dem Buchstaben „C“ wie Cockroaches bei den Neuzugängen „versteckt“. Auch das Preis-Schild war spannend: 10,07 Euro. Am 10. Juli soll ja das neuen Stones-Album - Arbeitstitel: „Foreign Tongues“ - erscheinen. Wie erwartet war bei uns am Samstag alles sofort nach Ladenöffnung ausverkauft. Kein Wunder: In Summe bekam Österreich ja nur rund 20 neue Stones-Platten.

Auch in den wenigen ausgewählten Läden in Deutschland, England oder den USA gab’s meist nur eine Handvoll Cockroaches Schallplatten. Aber eine große Nachfrage der Stones Fans, so wie im „Sounds of Universe“-Store in London, wo sich schon Stunden vor Geschäftsöffnung eine lange Schlange bildete und dann viele enttäuscht ohne dem neuen Stones-Hit heimgehen mussten.

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Jetzt blüht der Schwarzmarkt: Auf eBay wird die neue Stones-Schallplatte Rough and Twisted“ unter dem Pseudonym „The Cockroaches“ schon um bis zu 1.290 Pfund, das sind satte 1.491,69 Euro angeboten. Dafür gibt’s immerhin ein „The Cockroaches - ausverkauft“ Plakat dazu.

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Spannend: Auf ihren offiziellen Kanälen haben die Stones ihren neuen Hit, der mit coolen Riffs und Songzeilen wie „Why don't you take me down this rough and twisted road. Why don't you teach me teach me all those foreign tongues“ die glorreiche „Exile on Main Street“-Zeit widerspiegelt, bis Sonntag früh noch gar nicht angekündigt. Auch auf Spotify oder YouTube gibt es offiziell noch nichts zu hören. Nur ein paar Snippets von Fan-Aufnahmen.

Trotz oder gerade wegen der James Bond artigen Geheim-Aktion spricht jetzt die ganze Welt von den The Cockroaches bzw. den Rolling Stones. So einen Hype schafft auch nur Mick Jagger!