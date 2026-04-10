Rock-Wunder! Am Samstag kommt ein neuer Hit der Rolling Stones

64 Dienstjahre und kein bisschen leise. Die Stones rollen jetzt wieder los! Am Samstag (11. April) soll die neue Single „Rough and Twisted“ unter dem Pseudonym „The Cockroaches“ kommen. Im Juli dann sogar ein neues Album.

oe24-Leser wissen es ja schon seit 2. April. Am Samstag (11. April) wollen es die Rolling Stones dann auch offiziell machen. Wohl um 14.41 Uhr soll die neue Single „Rough and Twisted“ präsentiert werden. Und das nach einer geheimen Guerilla-Aktion und unter dem Decknamen „The Cockroaches“, ein seit den 70er gängiges Pseudonym der Rolling Stones für geheime Konzerte, Warm-up-Auftritte und PR-Stunts.

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Am 1. April (kein Scherz) wurde es wieder aktiviert. Mit einer Serie mysteriöser Plakate in London und einer Webseite die laufend um mysteriöse Details erweitert wurde. Auch mit einem T-Shirt mit dem Spruch Who The Fuck Are The Cockroaches?“, einer Abwandlung eines berühmten Keith-Richards-Foto, wo er ein Shirt mit der Aufschrift „Who the fuck is Mick Jagger?“ trägt. Der auf der Webseite verlinkte WhatsApp-Kanal liefert einen weiteren Hinweis: “Making their return after 49 years.” Zu deutsch:„Nach 49 Jahren kehren sie zurück.“

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Am Samstag ist es soweit: Mit der neuen Single „Rough and Twisted“, die Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood unter dem Codenamen „The Cockroaches“ liefern „Ein mitreißendes Riff, eine unbekümmerte Unbekümmertheit und das Gefühl, dass die Rolling Stones immer noch eine chaotische Barband sind, die ständig am Rande des Zusammenbruchs steht und sich in den schäbigsten Spelunken am wohlsten fühlt“ zeigt sich „The Times“, die den geheimen Rock-Hammer des Jahres schon vorab hören durfte, begeistert.

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Im Juli wollen die Rolling Stones dann sogar eine neue CD draufsetzen. Das auch schon 25. Studioalbum mit dem Arbeitstitel: „Foreign Tongues“. Eine Tour dazu ist allerdings nicht geplant. Als „Ersatz“ gibt’s am 16. Juli immerhin ein rares-Solo-Konzert von Ronnie Wood vor der Burg Clam.